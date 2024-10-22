ЦБ РФ установил курс евро с 23 октября в размере 104,866 руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 104,866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,44 коп.

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, но вернувшейся к росту нефти.. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Направление ключевых процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) является очевидным, однако темпы дальнейшего смягчения политики регулятору еще предстоит определить, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. В интервью Bloomberg TV Лагард отметила, что процесс ослабления... читать дальше

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Вашингтон с целью ограничить развитие военной сферы РФ введет новые санкции, в том числе против структур в третьих странах, ведущих дела с Россией, заявила во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен. "Санкции будут в том числе против посредников в третьих странах,... "Санкции будут в том числе против посредников в третьих странах,... читать дальше

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который корректирует с 2025 г. порядок расчета пеней для компаний. Согласно действующему законодательству, в период с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г. ставка пени для организаций принимается равной одной трехсотой... Согласно действующему законодательству, в период с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г. ставка пени для организаций принимается равной одной трехсотой... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,87 коп. и составил 13,5438 руб. Минимальный курс юаня составил 13,481 руб., максимальный - 13,5725 руб. Было заключено 16382 сделки. Объем торгов составил 31118,65... Минимальный курс юаня составил 13,481 руб., максимальный - 13,5725 руб. Было заключено 16382 сделки. Объем торгов составил 31118,65...

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"Гознак" по итогам 2024 года прогнозирует рост чистой прибыли по сравнению с показателем 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе предприятия. "Называть какие-то конкретные цифры по чистой прибыли пока считаем преждевременным. Тем не менее, уже сейчас можно быть уверенными... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, в третьем квартале получил прибыль в размере 835 млрд крон ($76 млрд). Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 4,4%, в том... Как говорится в отчетности фонда, доход от инвестиций составил 4,4%, в том... читать дальше

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Затраты российских компаний финансового сектора (12 тыс. организаций) на цифровизацию выросли в 2023 году до 896 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного показателя 2022 года, говорится в исследовании аналитического агентства ИТ-холдинга Т1. "В 2023 году рост... "В 2023 году рост... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8498,03 (+117,92) руб./грамм; на серебро - 105,59 (+6,34) руб./грамм; на платину - 3170,71 (+50,38) руб./грамм; на палладий - 3329,09 (+41,93) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов во вторник. В отсутствие важных статданных в этот день трейдеры оценивают заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС), корпоративные отчеты, а также перспективы влияния итогов президентских выборов в США на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 96,5918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,94 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 104,866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Германский разработчик ПО SAP стал самым дорогим представителем европейского высокотехнологичного сектора, обогнав по капитализации нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML. Акции SAP дорожают сегодня благодаря сильной квартальной отчетности. Как... Акции SAP дорожают сегодня благодаря сильной квартальной отчетности. Как... читать дальше

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РФ за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно нарастила экспорт продукции животноводства и растениеводства, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "ВетИС" и ее компонента "Аргус-Фито". Так,... Так,... читать дальше

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Moody''s Corp., владеющая одним из крупнейших в мире рейтинговых агентств, в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка, а также улучшила годовой прогноз, но акции компании дешевеют. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Госдума приняла закон, который расширяет возможность зачета расходов компаний на закупку российского программного обеспечения для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Так, предлагается помимо расходов на покупку программного обеспечения (ПО) при исчислении... читать дальше

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