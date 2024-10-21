Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4775 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,342 руб., максимальный - 13,55 руб. Было заключено 37449 сделок. Объем торгов составил 65360,44 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5005 руб. за юань.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,67 коп. и составил 13,4775 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51132,373 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 236,949 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,67 коп. и составил 13,4775 руб. Минимальный курс юаня составил 13,342 руб., максимальный - 13,55 руб. Было заключено 37449 сделок. Объем торгов составил 65360,44 млн... Минимальный курс юаня составил 13,342 руб., максимальный - 13,55 руб. Было заключено 37449 сделок. Объем торгов составил 65360,44 млн...

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Газоперерабатывающие и энергетические предприятия России с начала 2024 года выплатили в бюджет страны порядка 400 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного атмосфере, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "В судебном порядке мы добиваемся установки на... "В судебном порядке мы добиваемся установки на... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,9% на фоне подорожавшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,6% и составил 2767,71 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,6% и составил 2767,71 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск... Индекс РТС к 18:50 мск... читать дальше

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ЕС хотят нарастить санкционное давление на Россию, вводя ограничительные меры против ее экспорта сжиженного природного газа и нефти, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на источники. "Нам нужно принять факт, что санкционный режим не работает как должно. Есть... "Нам нужно принять факт, что санкционный режим не работает как должно. Есть... читать дальше

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Цены на нефть ослабили рост вечером в понедельник. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск повысились на $0,91 (1,25%), до $73,97 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск повысились на $0,91 (1,25%), до $73,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже... Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже...

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил изменить механизм финансовых гарантий туроператоров и создать государственный фонд, в который каждый покупатель тура за рубеж платил бы сбор. Такой фонд, по его мнению, может стать аналогом экспортной пошлины... читать дальше

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Федрезерву стоит продолжать осторожными темпами смягчать денежно-кредитную политику, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан. "Если ситуация в экономике будет меняться так, как я этого сейчас ожидаю, стратегия постепенного снижения... "Если ситуация в экономике будет меняться так, как я этого сейчас ожидаю, стратегия постепенного снижения... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2024 г. ожидает роста пассажирских перевозок, в том числе и в дальнем следовании, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. "В любом случае скажу, что будет больше прошлого года. У нас в... "В любом случае скажу, что будет больше прошлого года. У нас в... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в понедельник одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ, которая вводит нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа, добываемого в Арктической зоне и используемого в производстве аммиака и водорода,... читать дальше

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В проекте федерального бюджета РФ на 2025 и плановые 2026-27 годы предусмотрено более 10 трлн рублей на расходы в сферах, касающихся семей с детьми, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "В ближайшие три года "детский" бюджет превысит 10 трлн рублей, на выплату... "В ближайшие три года "детский" бюджет превысит 10 трлн рублей, на выплату... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8380,11 (+44,99) руб./грамм; на серебро - 99,25 (+0,64) руб./грамм; на платину - 3120,33 (+23,55) руб./грамм; на палладий - 3287,16 (+63,28) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,42 коп. и составил 13,4651 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3335 руб., максимальный - 13,5495 руб. Было заключено 16157 сделок. Объем торгов составил 25216,25... Минимальный курс юаня составил 13,3335 руб., максимальный - 13,5495 руб. Было заключено 16157 сделок. Объем торгов составил 25216,25...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 96,0924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 104,4016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сборы в 2025 году по обязательному страхованию рисков за вред, причиненный искусственным интеллектом (ИИ) при реализации экспериментальных проектов на базе ИИ, окажутся невысокими и оцениваются в несколько сотен миллионов рублей, такое мнение высказал "Интерфаксу" исполнительный... читать дальше

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