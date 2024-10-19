ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 октября в размере 96,4172 руб., евро - 104,8565 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 89,95 коп.

19 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 96,4172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,18 коп.

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в середине октября составила 175,5 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,6%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "ЦИАН.Аналитику". В... читать дальше

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В столице производством продуктов питания заняты примерно 320 предприятий, ежедневно московские промышленники производят около 39,7 тонны пирожных и тортов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Хлебобулочные, кондитерские, мясные и молочные изделия: качественной пищевой... "Хлебобулочные, кондитерские, мясные и молочные изделия: качественной пищевой... читать дальше

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Россия в августе 2024 года поставила в Китай рекордный объем газа (по сумме трубопроводных и морских поставок). Этот результат был обеспечен ростом поставок СПГ по окончании летней профилактической кампании на заводах, а также планомерным увеличением экспорта "Газпрома" по... читать дальше

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Семь проектов решений о реорганизации участков общей площадью более 230 га по программе комплексного развития территорий (КРТ) опубликовано с июля по сентябрь этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир... читать дальше

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Китай в сентябре снова изменил структуру нефтяного импорта на фоне падения мировых цен, увеличив долю поставок сырья из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Если в августе при средней цене Brent примерно в $80/барр. Пекин отдал... Если в августе при средней цене Brent примерно в $80/барр. Пекин отдал... читать дальше

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Правительство РФ направит дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Карелии, Чечни, а также Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ. Анонсируя это... Анонсируя это... читать дальше

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Российские регионы получат дополнительное финансирование для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, распоряжение о выделении на эти цели свыше 12,4 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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Россия обсуждает с Индонезией расширение сотрудничества в сфере нефтегазового экспорта, в том числе за счет поставок сжиженного природного газа, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Джакарту на инаугурацию президента страны Прабово... читать дальше

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Список имущества, подлежащего продаже, корректируется - по этому вопросу Министерство финансов постоянно взаимодействует с кабмином. Об этом на Московском финансовом форуме – 2024 "Известиям" заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он уточнил: особенно это касается крупных... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. Самоотверженный труд большой и сплочённой команды работников дорожного хозяйства – это современные магистрали и трассы,... Самоотверженный труд большой и сплочённой команды работников дорожного хозяйства – это современные магистрали и трассы,... читать дальше

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Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. На сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов будет направлено более 6,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение... читать дальше

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Договоры купли-продажи более 11,9 га земли, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), заключили граждане с городом в январе-сентябре по итогам проведения аукционов, сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. "В... "В... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 96,4172 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 73,18 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 104,8565 руб. По...

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Минпромторг РФ предлагает с 2025 года трансформировать механизмы поддержки производителей сельхозтехники, перенаправив прямые субсидии из федерального бюджета на те категории продукции, по которым выпуск снизился сильнее всего и которая не защищена от импортных аналогов... читать дальше

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Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре 2024 года приобрел 25,2 тонны золота, увеличив его запас на 24,8%, до 127 тонн со 101,8 тонны в конце прошлого года. Как говорится в материалах фонда, на 30 сентября доля золота в его инвестиционном портфеле составила 17,7% (на... читать дальше

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Минпромторг выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в РФ, которые в данные момент не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения, заявил глава ведомства Антон Алиханов. "Мы не планируем эти программы (субсидирования) сворачивать -... "Мы не планируем эти программы (субсидирования) сворачивать -... читать дальше

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