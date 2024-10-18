18 октября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.10 по 27.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.10.2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|сентябрь 2024
|21.10.2024
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|сентябрь 2024
|23.10.2024
|16:45
|Процентная ставка Банка Канады
|октябрь 2024
|23.10.2024
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|октябрь 2024
|23.10.2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|сентябрь 2024
|23.10.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 октября
|24.10.2024
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|октябрь 2024
|24.10.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 октября
|24.10.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 29 сентября по 05 октября
|24.10.2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|сентябрь 2024
|25.10.2024
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|октябрь 2024
|25.10.2024
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|октябрь 2024
|25.10.2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|октябрь 2024
|25.10.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|сентябрь 2024
|25.10.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|октябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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18 октября 2024 года 17:31
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