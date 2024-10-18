18 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|август 2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|сентябрь 2024
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|август 2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|август 2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|сентябрь 2024
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18 октября 2024 года 10:39
"АЛРОСА" продолжает искать покупателя на свою долю в ангольской алмазодобывающей компании "Катока" (Catoca), сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума. Покупатель не должен быть связан с De Beers, которая... читать дальше
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18 октября 2024 года 10:32
Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,80 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн... читать дальше
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18 октября 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,63 пункта (0,204%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,9 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 1,83 пункта (0,204%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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18 октября 2024 года 10:26
Потенциальные сделки по продаже "дочек" крупных зарубежных банков в России пока не выходили на уровень правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Нет, там какая-то мелочевка есть, а... читать дальше
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18 октября 2024 года 10:18
В 2025-2027 годах в Москве планируется построить более 7 млн кв.м жилья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В ближайшие три года планируем построить 7,3 млн кв.м жилья, большую часть - по программе реновации", - написал Собянин в пятницу в своем... читать дальше
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18 октября 2024 года 10:10
Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу, рубль дорожает на фоне роста цен на нефть и перед выходными днями.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,52 руб. (-2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...
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18 октября 2024 года 10:08
ЦБ РФ продал валюту расчетами 17 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
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18 октября 2024 года 10:05
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,4/98,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи упал...
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18 октября 2024 года 10:03
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов на 0,2% на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, фьючерс на Brent в пятницу подрос к $75 за баррель)
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли по... читать дальше
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18 октября 2024 года 09:59
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -762,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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18 октября 2024 года 09:56
Промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).
Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше... читать дальше
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18 октября 2024 года 09:49
По России в зимнем сезоне будет совершено 33 млн турпоездок, это на 4 млн больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"На многих наших территориях зимний сезон либо уже начался, либо вот-вот начнется. Мы прогнозируем турпоток... читать дальше
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18 октября 2024 года 09:42
Розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,4%.
В августе розничные продажи... читать дальше
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18 октября 2024 года 09:34
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу.
Статданные, опубликованные накануне, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе. Кроме того, темпы роста розничных... читать дальше
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18 октября 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 октября составили по Российской Федерации 6154,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5893,7 млрд руб.
На... читать дальше
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18 октября 2024 года 09:19
Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, зафиксировала лучший, чем ожидалось, рост чистой прибыли, выручки и числа подписчиков в третьем квартале.
Как сообщается в письме компании акционерам, чистая прибыль в июле-сентябре... читать дальше
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