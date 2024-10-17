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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США упали за период с 4 октября по 11 октября на 2191 тыс. баррелей, бензина - упали на 2201 тыс. баррелей
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17 октября 2024 года 18:01

Запасы нефти в США упали за период с 4 октября по 11 октября на 2191 тыс. баррелей, бензина - упали на 2201 тыс. баррелей

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17 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2191 тыс. баррелей - до 420,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2201 тыс. баррелей и составили 212,697 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3534 тыс. баррелей, достигнув 114,979 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2500 тыс. баррелей.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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