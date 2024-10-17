Запасы нефти в США упали за период с 4 октября по 11 октября на 2191 тыс. баррелей, бензина - упали на 2201 тыс. баррелей

17 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2191 тыс. баррелей - до 420,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2201 тыс. баррелей и составили 212,697 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3534 тыс. баррелей, достигнув 114,979 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2500 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51381,548 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 605,279 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,20 коп. и составил 13,5458 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97... Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и символически дорожающей вечером нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia... читать дальше

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Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 41%, выручку - на 44%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $780,84 млн по... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $780,84 млн по... читать дальше

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Министерство транспорта РФ поддерживает инициативу ОАО "РЖД" по индексации грузовых тарифов, размер индексации пока обсуждается, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в четверг в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме. "По поводу индексации... "По поводу индексации... читать дальше

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Минэнерго РФ настаивает на продлении на 2025 г. соглашений между РЖД и угледобывающими регионами, а также на росте перевозок угля в восточном направлении, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Позиция Минэнерго,... "Позиция Минэнерго,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг на данных о снижении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше

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Перечень отраслей, представители которых могут претендовать на получения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), может быть расширен за счет компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. С таким предложением в процессе обсуждения условий применения ФИНВ... читать дальше

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Глобальная экономика в ближайшие годы столкнется со слабыми темпами роста на фоне повышенного уровня государственной задолженности, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Наши прогнозы указывают на суровое сочетание... "Наши прогнозы указывают на суровое сочетание... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8355,9 (+72,65) руб./грамм; на серебро - 99,31 (+1,88) руб./грамм; на платину - 3098,42 (+37,21) руб./грамм; на палладий - 3173,39 (+15,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2191 тыс. баррелей - до 420,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2201 тыс. баррелей и составили 212,697 млн... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 105,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 97,149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 13,5488 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,583 руб. Было заключено 20576 сделок. Объем торгов составил 35248,11... Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,583 руб. Было заключено 20576 сделок. Объем торгов составил 35248,11...

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Oyj увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 22%, сократив выручку на 8%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 169 млн евро по сравнению с 139 млн евро за... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 169 млн евро по сравнению с 139 млн евро за... читать дальше

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Вопрос о каких-либо корректировках базовых тарифов ОСАГО на период 2025 года не рассматривается, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах форума Finopolis 2024. "Последний раз мы проводили актуарные расчеты по... "Последний раз мы проводили актуарные расчеты по... читать дальше

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