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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5488 руб.
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17 октября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5488 руб.
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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 13,5488 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,583 руб. Было заключено 20576 сделок. Объем торгов составил 35248,11 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5235 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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