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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 97,2568 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
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Минэкономразвития предлагает определить условия, когда операторы цифровых платформ (например, маркетплейсов) не будут нести ответственность за то, что продавцы нарушают права на интеллектуальную собственность и товарные знаки при размещении товаров...
 
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Поставщики автозапчастей начали сталкиваться с новыми сложностями при доставке, сообщил "Известиям" глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, раньше детали в основном получалось привозить за 15-30 дней в...
 
16 октября 2024 года 17:17

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 97,2568 руб.

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16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 97,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,47 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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16 октября 2024 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,72 коп. и составил 13,5878 руб.

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16 октября 2024 года 19:14
Цены на бензин в РФ с 8 по 14 октября выросли на 0,09% - Росстат
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16 октября 2024 года 19:09
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Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и...    читать дальше
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16 октября 2024 года 19:05
Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12% - Росстат
Инфляция в РФ с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября -...    читать дальше
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16 октября 2024 года 18:59
Рынок акций РФ снизился на 0,8-1,1%
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В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi -...    читать дальше
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16 октября 2024 года 18:44
Глава Минтранса прогнозирует рост пассажиропотока авиакомпаний РФ за летний сезон на 5,4%
Пассажиропоток авиакомпаний РФ в весенне-летнем расписании этого года (действует с начала апреля по конец октября) может вырасти на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на совещании президента Владимира Путина с членами...    читать дальше
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16 октября 2024 года 18:36
Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,3%
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16 октября 2024 года 18:27
Власти Швейцарии присоединились к ряду санкций против РФ, принятых ЕС в рамках 14-го пакета
Власти Швейцарии приняли решение присоединиться еще к ряду антироссийских мер, принятых ЕС в рамках 14-го пакета санкций, сообщается на сайте правительства страны. "16 октября Федеральный совет принял решение принять большинство мер из европейского пакета санкций против РФ", -...    читать дальше
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16 октября 2024 года 18:19
Ставки по ипотеке в США по итогам третьей недели подряд
Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 11 октября, подскочил на 16 базисных пунктов и составил 6,52%, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA). Показатель увеличился по...    читать дальше
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16 октября 2024 года 18:07
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Как говорится в совместном пресс-релизе, СП будет нацелено на добычу карбоната лития на проекте...    читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,58 коп. и составил 13,5927 руб.

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16 октября 2024 года 17:43
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Рейтинг финансовой надежности страховщика обусловлен умеренно высокими размерными...    читать дальше
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Правительство Москвы и ЦБ РФ будут сотрудничать по вопросам дополнительной квалификации специалистов в сфере создания ИТ-проектов
Столичное правительство и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам дополнительной квалификации молодых специалистов в сфере создания ИТ-проектов, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

"На Форуме инновационных финансовых...    читать дальше
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16 октября 2024 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 октября
ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8283,25 (+2,59) руб./грамм; на серебро - 97,43 (-0,04) руб./грамм; на платину - 3061,21 (-1,66) руб./грамм; на палладий - 3158,15 (-82,5) руб./грамм.

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16 октября 2024 года 17:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 97,2568 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 97,2568 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,47 коп.

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