Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1404,1 млрд руб.

16 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -1404,1 млрд руб.

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Банк Таиланда уменьшил ставку однодневного РЕПО, ключевую процентную ставку, на 25 базисных пунктов (бп) - до 2,25% годовых. Это первое уменьшение с начала 2020 года. Аналитики не ожидали изменения, по данным Trading Economics. Решение ЦБ было принято на фоне ослабления... Решение ЦБ было принято на фоне ослабления... читать дальше

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В четверг, 17 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 17 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 8,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 17 октября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 42,51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сократит до 2,5 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении (Defence and Space). Как говорится в сообщении Airbus, компания планирует изменение организационной структуры подразделения с учетом сохранения сложной деловой... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности российских компаний участвовать в развитии газовой отрасли Пакистана. "В сфере энергетики мы увеличили поставки российских энергоресурсов в Пакистан. Наряду с нефтью и нефтепродуктами российские компании готовы принимать... читать дальше

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Американским компаниям с рейтингами ниже инвестиционного уровня в 2025-2029 гг. необходимо рефинансировать долги на рекордную сумму, которая превышает $2 трлн, сообщает международное рейтинговое агентство Moody''s Ratings. Это указывает на высокие риски дефолтов в том случае,... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности. Согласно тексту законопроекта, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления должен... Согласно тексту законопроекта, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления должен... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,24 пункта (0,151%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2801,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2827,03 (+0,76%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть начали умеренно снижаться. При этом напряженность между Израилем и Ираном остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть. Другим важным фактором для нефтяного рынка является ситуация в Китае, где власти страны анонсировали... Другим важным фактором для нефтяного рынка является ситуация в Китае, где власти страны анонсировали... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 72,4919% от номинала, что соответствует доходности 18,42% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Доля безналичных платежей в первом полугодии 2024 года достигла 85% (83,4% по итогам 2023 года), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. "Я посмотрела нашу последнюю статистику, за шесть месяцев, на конец года она может быть другой, но у нас сейчас уже доля... "Я посмотрела нашу последнюю статистику, за шесть месяцев, на конец года она может быть другой, но у нас сейчас уже доля... читать дальше

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Правительство и ЦБ РФ разрабатывают законопроект по борьбе с банковским мошенничеством в интернете, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенный... "Мы сейчас совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенный... читать дальше

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Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи. Мэр уточнил, что расходы бюджета на программу реновации будут полностью... Мэр уточнил, что расходы бюджета на программу реновации будут полностью... читать дальше

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Универсальный платежный QR-код, разработанный Национальной системой платежных карт (НСПК) - это инфраструктурный стандарт, он не конкурирует с продуктами банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на Финополисе-2024. НСПК объявила о запуске пилота... НСПК объявила о запуске пилота... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы в основном завершили торги в среду в минусе, небольшое повышение показал только китайский индикатор. Котировки акций технологических компаний снизились на фоне слабых прогнозов нидерландской ASML Holding, ведущего мирового производителя... Котировки акций технологических компаний снизились на фоне слабых прогнозов нидерландской ASML Holding, ведущего мирового производителя... читать дальше

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