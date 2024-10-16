16 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|сентябрь 2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|сентябрь 2024
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16 октября 2024 года 08:45
Мировые поставки персональных компьютеров в 3-м квартале уменьшились на 2,4% относительно того же периода прошлого года - до 68,8 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).
"После двух кварталов умеренного роста рынок взял передышку перед... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:37
Сальдо расчетов в валютах недружественных государств при оплате внешнеэкономических контрактов РФ в августе 2024 года было отрицательным четвертый месяц подряд, оно увеличилось по сравнению с июлем в 1,8 раза до $1,4 млрд с $0,8 млрд, следует из данных о валютной структуре... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 393,49 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 33,81 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 октября 2024 года 08:30
Нефтяные цены повышаются сегодня утром, корректируясь после 4-процентного снижения по итогам предыдущей сессии.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составила $74,52 за баррель, что на $0,27 (0,36%) выше,... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:29
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили снижением, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний.
Dow Jones Industrial Average снизился на 324,8 пункта (на 0,75%) и составил 42740,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:22
Компенсация влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита в 2024 году, значительного повышения утильсбора на автомобили и повышения тарифов на коммунальные услуги требует более высокого среднего уровня ключевой ставки, считают аналитики Банка России.
"Следует... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:15
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, исключением стал только испанский рынок акций.
Трейдеры оценивали статданные и корпоративные новости. Кроме того, их внимание сосредоточено на заседании Европейского центрального... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:08
Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим, считают аналитики Банка России.
"Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение... читать дальше
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16 октября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 97,0121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,00 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 105,6757 руб. По сравнению...
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16 октября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение потребительских цен в...
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15 октября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51834,542 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 638,416 млрд руб., или на...
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15 октября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,92 коп. и составил 13,5706 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22...
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15 октября 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил вторник на позитиве.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,17% и составил 2805,79 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,22% - до 911,11 пункта.
Европейские... читать дальше
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15 октября 2024 года 18:40
Госдума РФ не поддержала проект закона о предоставлении российским субъектам права устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, находящегося в собственности физического или юрлица.
На пленарном заседании во вторник депутаты... читать дальше
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15 октября 2024 года 18:32
Аналитики UBS пошли на необычный шаг, ухудшив оценку прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, но при этом подняв прогноз значения самого индекса в ближайшее время.
Теперь они ожидают, что американский фондовый индекс завершит 2024 год на уровне 5850 пунктов,... читать дальше
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