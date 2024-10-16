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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Рост ипотечного портфеля в 2024 году составит 10,5-12,5%
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует рост ипотечного портфеля в 2024 году в пределах 10,5-12,5%, а величину совокупных ипотечных выдач - в объеме 5-5,2 трлн рублей, что примерно на 35% ниже показателя рекордного 2023...
 
Продажу скоропортящихся товаров в интернете ограничат
В России намерены ввести требования к продаже скоропортящихся продуктов в интернете. Новые нормы прописаны в законопроекте "О платформенной занятости", подготовленном Минэкономразвития, пишут "Известия". В частности, министерство предлагает ввести...
 
С начала года компании допустили более 200 крупных утечек данных
За девять месяцев 2024 г. на андеграундных интернет-форумах и в тематических Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний, подсчитали аналитики департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T....
 
16 октября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании сентябрь 2024
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США сентябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
16 октября 2024 года 08:45
Квартальные поставки ПК в мире упали на 2,4% - IDC
Мировые поставки персональных компьютеров в 3-м квартале уменьшились на 2,4% относительно того же периода прошлого года - до 68,8 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC).

"После двух кварталов умеренного роста рынок взял передышку перед...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:37
ЦБ: дефицит при расчетах в токсичных валютах по внешнеторговым контрактам РФ в августе вырос в 1,8 раза
Сальдо расчетов в валютах недружественных государств при оплате внешнеэкономических контрактов РФ в августе 2024 года было отрицательным четвертый месяц подряд, оно увеличилось по сравнению с июлем в 1,8 раза до $1,4 млрд с $0,8 млрд, следует из данных о валютной структуре...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 393,49 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 393,49 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 33,81 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 33,81 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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16 октября 2024 года 08:30
Нефть дорожает после 4-процентного снижения цен накануне
Нефтяные цены повышаются сегодня утром, корректируясь после 4-процентного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составила $74,52 за баррель, что на $0,27 (0,36%) выше,...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:29
В США фондовые индикаторы снизились вслед за акциями нефтяных и технологических компаний
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили снижением, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний.

Dow Jones Industrial Average снизился на 324,8 пункта (на 0,75%) и составил 42740,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:22
Средний уровень ставки должен быть выше в свете роста дефицита бюджета в этом году, тарифов и утильсбора - аналитики ЦБ
Компенсация влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита в 2024 году, значительного повышения утильсбора на автомобили и повышения тарифов на коммунальные услуги требует более высокого среднего уровня ключевой ставки, считают аналитики Банка России.

"Следует...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:15
Фондовые рынки Европы, кроме испанского, вчера снизились
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, исключением стал только испанский рынок акций.

Трейдеры оценивали статданные и корпоративные новости. Кроме того, их внимание сосредоточено на заседании Европейского центрального...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:08
Годовая инфляция в РФ в сентябре уменьшилась, дальнейшее ее замедление будет небольшим, считают в ЦБ
Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим, считают аналитики Банка России.

"Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение...    читать дальше
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16 октября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 97,0121 руб., курс евро - в размере 105,6757 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 97,0121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,00 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 105,6757 руб. По сравнению...
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16 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Изменение потребительских цен в...
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15 октября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 октября выросла на 1,25% и составила 51834,542 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51834,542 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 638,416 млрд руб., или на...
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15 октября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5706 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,92 коп. и составил 13,5706 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22...
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15 октября 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 1,2%, индекс РТС прибавил 0,2%
Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил вторник на позитиве.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,17% и составил 2805,79 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,22% - до 911,11 пункта.

Европейские...    читать дальше
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15 октября 2024 года 18:40
Госдума отклонила законопроект о взимании платы за изменение вида разрешенного использования земель
Госдума РФ не поддержала проект закона о предоставлении российским субъектам права устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, находящегося в собственности физического или юрлица.

На пленарном заседании во вторник депутаты...    читать дальше
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15 октября 2024 года 18:32
UBS повысил прогноз для S&P 500, но ухудшил оценку прибыли компаний из индекса
Аналитики UBS пошли на необычный шаг, ухудшив оценку прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, но при этом подняв прогноз значения самого индекса в ближайшее время.

Теперь они ожидают, что американский фондовый индекс завершит 2024 год на уровне 5850 пунктов,...    читать дальше
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