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Мировые поставки персональных компьютеров в 3-м квартале уменьшились на 2,4% относительно того же периода прошлого года - до 68,8 млн штук, по предварительным данным International Data Corporation (IDC). "После двух кварталов умеренного роста рынок взял передышку перед... "После двух кварталов умеренного роста рынок взял передышку перед... читать дальше

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Сальдо расчетов в валютах недружественных государств при оплате внешнеэкономических контрактов РФ в августе 2024 года было отрицательным четвертый месяц подряд, оно увеличилось по сравнению с июлем в 1,8 раза до $1,4 млрд с $0,8 млрд, следует из данных о валютной структуре... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 393,49 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 33,81 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются сегодня утром, корректируясь после 4-процентного снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составила $74,52 за баррель, что на $0,27 (0,36%) выше,... Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составила $74,52 за баррель, что на $0,27 (0,36%) выше,... читать дальше

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Торги во вторник американские фондовые индексы завершили снижением, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний. Dow Jones Industrial Average снизился на 324,8 пункта (на 0,75%) и составил 42740,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500... Dow Jones Industrial Average снизился на 324,8 пункта (на 0,75%) и составил 42740,42 пункта. Значение Standard & Poor's 500... читать дальше

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Компенсация влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита в 2024 году, значительного повышения утильсбора на автомобили и повышения тарифов на коммунальные услуги требует более высокого среднего уровня ключевой ставки, считают аналитики Банка России. "Следует... "Следует... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились, исключением стал только испанский рынок акций. Трейдеры оценивали статданные и корпоративные новости. Кроме того, их внимание сосредоточено на заседании Европейского центрального... Трейдеры оценивали статданные и корпоративные новости. Кроме того, их внимание сосредоточено на заседании Европейского центрального... читать дальше

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Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим, считают аналитики Банка России. "Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение... "Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 97,0121 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,00 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 105,6757 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 105,6757 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51834,542 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 638,416 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,92 коп. и составил 13,5706 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22... Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22...

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Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил вторник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,17% и составил 2805,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,17% и составил 2805,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,22% - до 911,11 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,22% - до 911,11 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Госдума РФ не поддержала проект закона о предоставлении российским субъектам права устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, находящегося в собственности физического или юрлица. На пленарном заседании во вторник депутаты... На пленарном заседании во вторник депутаты... читать дальше

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Аналитики UBS пошли на необычный шаг, ухудшив оценку прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, но при этом подняв прогноз значения самого индекса в ближайшее время. Теперь они ожидают, что американский фондовый индекс завершит 2024 год на уровне 5850 пунктов,... Теперь они ожидают, что американский фондовый индекс завершит 2024 год на уровне 5850 пунктов,... читать дальше

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