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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5706 руб.
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15 октября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5706 руб.
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15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,92 коп. и составил 13,5706 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5005 руб., максимальный - 13,5995 руб. Было заключено 57845 сделок. Объем торгов составил 77809,22 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,58 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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