ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 октября в размере 96,1021 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 96,1021 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,35 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51330,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 41,695 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,75 коп. и составил 13,5014 руб. Минимальный курс юаня составил 13,456 руб., максимальный - 13,5675 руб. Было заключено 26045 сделок. Объем торгов составил 52032,85... Минимальный курс юаня составил 13,456 руб., максимальный - 13,5675 руб. Было заключено 26045 сделок. Объем торгов составил 52032,85...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с внешними фондовыми площадками, несмотря на дешевеющую нефть.. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня спорта, австралийский... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня спорта, австралийский... читать дальше

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Банк России планирует снизить предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются микрофинансовыми организациями (МФО), со 130% до 100% от суммы долга, говорится в сообщении регулятора по итогам обсуждения предложений о перспективных направлениях развития... читать дальше

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Среднесуточный объем китайского импорта нефти в сентябре снизился к августу на 4,2% - с 11,56 млн б/с до 11,07 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. Относительно сентября прошлого года поставки снизились... Относительно сентября прошлого года поставки снизились... читать дальше

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ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,38 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем за 9 месяцев 2023 года, сообщается в отчетности предприятия. Выручка ЧМК за... Выручка ЧМК за... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в Индии в сентябре ускорились до максимума с начала текущего года. Согласно официальным данным, инфляция в прошлом месяце составила 5,49% в годовом выражении по сравнению с 3,65% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... Согласно официальным данным, инфляция в прошлом месяце составила 5,49% в годовом выражении по сравнению с 3,65% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться. Трейдеры не нашли позитивных для рынка сигналов в мерах поддержки экономики, объявленных китайским Минфином в минувшие выходные. Кроме того, ОПЕК понизила прогнозы роста спроса на нефть на 2024 и 2025 годы. Прогноз увеличения мирового... Прогноз увеличения мирового... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин утвердил состав межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, соответствующее распоряжение подписано в понедельник. Согласно документу, как и сообщалось ранее, руководителем рабочей группы стал... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,80 коп. и составил 13,4928 руб. Минимальный курс юаня составил 13,454 руб., максимальный - 13,5555 руб. Было заключено 19792 сделки. Объем торгов составил 26319,05... Минимальный курс юаня составил 13,454 руб., максимальный - 13,5555 руб. Было заключено 19792 сделки. Объем торгов составил 26319,05...

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Международный аэропорт Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт") в январе-сентябре 2024 года обслужил 1,3 млн пассажиров, что на 10% превысило показатель аналогичного периода 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия. На внутренних линиях... читать дальше

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Количество дефолтов по суверенному долгу увеличится в ближайшее десятилетие, поскольку менее богатые страны сталкиваются с проблемой значительной долговой нагрузки на фоне высокой стоимости заимствований, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства S&P Global... читать дальше

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Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 октября 2024 года составила 81,85 млрд белорусских рублей, что на 8,2% больше, чем на начало года, сообщил Нацбанк... читать дальше

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Оператор токийского метро провел IPO на 348,6 млрд иен ($2,3 млрд), разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. IPO стало крупнейшим в Японии с момента размещения акций SoftBank... IPO стало крупнейшим в Японии с момента размещения акций SoftBank... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8184,13 (+64,16) руб./грамм; на серебро - 96,38 (+1,65) руб./грамм; на платину - 3018,69 (+69,01) руб./грамм; на палладий - 3315,3 (+53,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 105,4854 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,59 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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