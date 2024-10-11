11 октября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.10 по 20.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.10.2024
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|сентябрь 2024
|15.10.2024
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|сентябрь 2024
|15.10.2024
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|октябрь 2024
|15.10.2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|октябрь 2024
|15.10.2024
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|август 2024
|15.10.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|сентябрь 2024
|15.10.2024
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|октябрь 2024
|16.10.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|сентябрь 2024
|16.10.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|август 2024
|16.10.2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|сентябрь 2024
|17.10.2024
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|сентябрь 2024
|17.10.2024
|15:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|октябрь 2024
|17.10.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 29 сентября по 05 октября
|17.10.2024
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|октябрь 2024
|17.10.2024
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|сентябрь 2024
|17.10.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 22 по 28 сентября
|17.10.2024
|16:15
|Промышленное производство в США
|сентябрь 2024
|17.10.2024
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|август 2024
|17.10.2024
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 октября
|18.10.2024
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|август 2024
|18.10.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|сентябрь 2024
|18.10.2024
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|август 2024
|18.10.2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|август 2024
|18.10.2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|сентябрь 2024
|18.10.2024
|21:00
|Бюджет США
|сентябрь 2024
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11 октября 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 14.10 по 20.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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11 октября 2024 года 17:09
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11 октября 2024 года 17:09
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11 октября 2024 года 17:09
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11 октября 2024 года 17:00
В понедельник, 14 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба, в Японии праздник - День спорта.
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