.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Объем ввода торговых площадей в РФ за год вырос в полтора раза
В январе – сентябре этого года в России было введено в эксплуатацию 257 500 кв. м торговых площадей, пишут "Ведомости", сылающиеся на отчет консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это примерно в 1,5 раза больше, чем было в первые...
 
Власти не ждут масштабного ухода инокомпаний
Власти ждут, что из России практически перестанут уходить иностранные компании. В ближайшую трехлетку в бюджете заложено значительное сокращение поступлений от безвозмездных платежей, в том числе связанных с продажей активов иностранных организаций,...
 
Растущая склонность россиян к одинокой жизни может стать проблемой для финсектора
Демографический тренд - растущая склонность россиян к одинокой жизни - может стать проблемой для финансового сектора: стремление таких людей к сбережениям ниже, а мотивы непредсказуемее и мало зависят от экономических факторов, пишет "Коммерсантъ",...
 
11 октября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
11 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Германии сентябрь 2024
09:00 Промышленное производство в Великобритании август 2024
10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
15:30 Изменение цен производителей в США сентябрь 2024
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) октябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 октября 2024 года 10:29
Нацбанк Белоруссии утвердил ДКП на 2025 г., прогнозирует ставку рефинансирования 9-9,3% годовых
Национальный банк Белоруссии прогнозирует в следующем году среднегодовую ставку рефинансирования на уровне 9-9,3% годовых, что незначительно ниже ее текущего уровня (9,5% с 28 июня 2023 года) и находится в прогнозном коридоре на 2024 год (9-9,5% годовых), сообщается в...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 11 октября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,29 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2752,25 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,01 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 10:22
РСТ предлагает субсидировать принимающие компании для привлечения в РФ интуристов
Поддержанию и последовательному развитию въездного туризма в РФ будет способствовать субсидирование принимающих компаний, работающих с приоритетными рынками въездного туризма, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Сейчас мы много...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 10:16
ЦБ РФ продал юани на 5,3 млрд руб. с расчетами 10 октября
ЦБ РФ продал валюту расчетами 10 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 10:10
Рубль немного укрепляется к юаню в начале торгов на "Мосбирже"
Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного укрепляется перед выходными днями после снижения в первые дни недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,51 руб. (-0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...
.
11 октября 2024 года 10:04
Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1%, РТС незначительно изменился
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индекса МосБиржи на 0,1%, индекс РТС незначительно изменился на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти после резкого роста цен накануне.

Фондовые индексы крупнейших стран...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -345 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -345 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 октября 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 93,91/99,09 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,91/99,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
11 октября 2024 года 09:55
Канадский TD Bank оштрафован в США на $3,09 млрд
Канадский TD Bank оштрафован в США на $3,09 млрд в связи с ненадлежащим мониторингом отмывания денег. Банку также придется ограничить операции в США.

TD Bank признал свою вину, чтобы урегулировать претензии американских регуляторов.

"По крайней мере с 2020 года...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:47
Белоруссия ввела лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука
Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщила пресс-служба Совмина.

"Вывоз данной продукции вне зависимости от страны...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:39
В следующем году вылов трески в Баренцевом море будет самым низким с 2003 года
В 2025 году вылов северо-восточной арктической трески будет самым низким с 2003 года. Норвежский производитель прогнозирует резкий рост цен на нее, российские эксперты предлагают меры, которые позволят избежать этого.

Как сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:31
В столичном бюджете около 90% расходов заложено на реализацию 13 госпрограмм
Расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы составят в 2025 году 90% расходной части бюджета, или 5 трлн 13 млрд рублей, среди них - развитие транспортной системы, здравоохранения, образования, культурно-туристической среды и социальная поддержка...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5545,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4524,36 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 5545,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5275,3 млрд руб.

На...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:24
Сентябрьский рост потребительских цен в Германии составил 1,8%, как и прогнозировалось
В сентябре потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:17
Доллар США стабилен в паре с евро, слабо дорожает к фунту и иене
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо укрепляется к фунту и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),...    читать дальше
.
11 октября 2024 года 09:12
Азиатские рынки акций демонстрируют противоречивый настрой
Сегодня фондовые индексы Азии меняются без единой динамики, при этом биржи Гонконга закрыты из-за праздника.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 мск увеличилось на 0,64% - до самой высокой отметки за две недели.

Лидером подъема выступают акции Fast...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.