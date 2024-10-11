ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 октября в размере 97,2394 руб., евро - 106,5074 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 106,5074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,99 коп.

11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 97,2394 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,11 коп.

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Национальный банк Белоруссии прогнозирует в следующем году среднегодовую ставку рефинансирования на уровне 9-9,3% годовых, что незначительно ниже ее текущего уровня (9,5% с 28 июня 2023 года) и находится в прогнозном коридоре на 2024 год (9-9,5% годовых), сообщается в... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,29 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2752,25 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,01 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,01 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Поддержанию и последовательному развитию въездного туризма в РФ будет способствовать субсидирование принимающих компаний, работающих с приоритетными рынками въездного туризма, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сейчас мы много... "Сейчас мы много... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 10 октября на 5,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного укрепляется перед выходными днями после снижения в первые дни недели. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,51 руб. (-0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,51 руб. (-0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индекса МосБиржи на 0,1%, индекс РТС незначительно изменился на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти после резкого роста цен накануне. Фондовые индексы крупнейших стран... Фондовые индексы крупнейших стран... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -345 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,91/99,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Канадский TD Bank оштрафован в США на $3,09 млрд в связи с ненадлежащим мониторингом отмывания денег. Банку также придется ограничить операции в США. TD Bank признал свою вину, чтобы урегулировать претензии американских регуляторов. TD Bank признал свою вину, чтобы урегулировать претензии американских регуляторов. "По крайней мере с 2020 года... "По крайней мере с 2020 года... читать дальше

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Правительство Белоруссии ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и репчатого лука. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщила пресс-служба Совмина. "Вывоз данной продукции вне зависимости от страны... "Вывоз данной продукции вне зависимости от страны... читать дальше

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В 2025 году вылов северо-восточной арктической трески будет самым низким с 2003 года. Норвежский производитель прогнозирует резкий рост цен на нее, российские эксперты предлагают меры, которые позволят избежать этого. Как сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации... Как сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации... читать дальше

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Расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы составят в 2025 году 90% расходной части бюджета, или 5 трлн 13 млрд рублей, среди них - развитие транспортной системы, здравоохранения, образования, культурно-туристической среды и социальная поддержка... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 5545,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5275,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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В сентябре потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению... По сравнению... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен в паре с евро, слабо укрепляется к фунту и иене. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона),... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азии меняются без единой динамики, при этом биржи Гонконга закрыты из-за праздника. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 мск увеличилось на 0,64% - до самой высокой отметки за две недели. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 мск увеличилось на 0,64% - до самой высокой отметки за две недели. Лидером подъема выступают акции Fast... Лидером подъема выступают акции Fast... читать дальше

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