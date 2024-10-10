Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,6818 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,71 руб. Было заключено 46668 сделок. Объем торгов составил 95647,91 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,5105 руб. за юань.

10 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,48 коп. и составил 13,6818 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51761,803 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,116 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,48 коп. и составил 13,6818 руб. Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,71 руб. Было заключено 46668 сделок. Объем торгов составил 95647,91 млн... Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,71 руб. Было заключено 46668 сделок. Объем торгов составил 95647,91 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,6%, и завершил четверг в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,46% - до 2761,54 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,46% - до 2761,54 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,16% и составил 894,64 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил 0,16% и составил 894,64 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Датский производитель энергооборудования Vestas и финский энергоконцерн Fortum сообщили об урегулировании арбитражного спора, связанного с проектами ветроэнергетики в России. Стороны заключили соглашение, которое предусматривает отказ обеих компаний от прошлых,... Стороны заключили соглашение, которое предусматривает отказ обеих компаний от прошлых,... читать дальше

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Вечером нефтяные ушли дальше вглубь позитивной территории, инвесторы оценивают геополитические риски, перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и следят за ураганом "Милтон". Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на... Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше

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Бренд Apple остается наиболее дорогим в мире 12-й год подряд, по данным рейтинга Best Global Brands, который ежегодно составляет Interbrand Corp. Стоимость бренда Apple снизилась за год на 3% - до $488,9 млрд. На 2-й позиции остался бренд Microsoft, прибавивший в цене... На 2-й позиции остался бренд Microsoft, прибавивший в цене... читать дальше

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ООО "Первая ткацкая фабрика", создавшее текстильное производство под Нижним Новгородом, планирует занять до 30% российского рынка тканей для обивки мебели и матрасов, сообщила "Интерфаксу" гендиректор компании Надежда Аверина. Ткацкая фабрика была представлена в формате... Ткацкая фабрика была представлена в формате... читать дальше

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Сбор зерна в РФ в этом году составит порядка 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы. Такой новый прогноз урожая представил вице-премьер Дмитрий Патрушев на полях выставки "Золотая осень-2024" в четверг. "Валовой сбор зерна составит порядка 130 млн тонн, включая... "Валовой сбор зерна составит порядка 130 млн тонн, включая... читать дальше

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"Газпром" и китайская CNPC подписали координационное соглашение - приложение к долгосрочному договору купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту, сообщила российская компания. Документ, в частности, регулирует взаимодействие сторон при эксплуатации... Документ, в частности, регулирует взаимодействие сторон при эксплуатации... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,76 коп. и составил 13,6892 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5435 руб., максимальный - 13,711 руб. Было заключено 14048 сделок. Объем торгов составил 25529,47... Минимальный курс юаня составил 13,5435 руб., максимальный - 13,711 руб. Было заключено 14048 сделок. Объем торгов составил 25529,47...

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Оснований для разблокировки на территории РФ мессенджера Discord, доступ к которому был ограничен за нарушение требований российского законодательства, нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора. "Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ.... "Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ.... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8161,88 (-66,58) руб./грамм; на серебро - 95,93 (-1,57) руб./грамм; на платину - 2966,87 (-40,99) руб./грамм; на палладий - 3188,84 (+25,13) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 97,2394 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 106,5074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экспорт зерна из РФ в 2030 году может достичь $17,5 млрд против $16,3 млрд в 2023 году и $11,4 млрд в 2021 году. Такие данные представлены в презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут на пленарном заседании в рамках Всероссийской выставки "Золотая осень-2024" в четверг... читать дальше

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Комитет Госдумы по ЖКХ и думский комитет по энергетике поддержали правительственный законопроект, который дает действующему добросовестному концессионеру преимущественное право на заключение нового соглашения без конкурса для объектов теплоснабжения, систем водоснабжения и... читать дальше

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