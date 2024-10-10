Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -336,8 млрд руб.

10 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -336,8 млрд руб.

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Венгрия самостоятельно решила проблему с возобновлением поставок нефти из РФ в полном объеме, в то время как Евросоюз не оказал никакой поддержки, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в кулуарах Петербуржского международного... читать дальше

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Европейский союз планирует в ближайшие 3 года инвестировать в экономику Молдавии 1,8 млрд евро, заявила сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Кишинев. На совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду она отметила... На совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду она отметила... читать дальше

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Дополнительные 2,2 млрд рублей выделены на программу субсидирования скидок при продаже аграриям российской сельхозтехники ("программа 1432"), сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе выездного заседания совета Госдумы по вопросам развития сельхозмашиностроения.... читать дальше

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Международный аэропорт Хабаровска в январе-сентябре 2024 года обслужил свыше 1,869 млн пассажиров - на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия. Большая часть пассажиров обслужена на внутрироссийских маршрутах - 1... читать дальше

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По итогам 1-го финполугодия чистая прибыль японского ритейлера Seven & I Holdings упала на 35%, что оказалось хуже прогноза рынка. Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль за 6 месяцев, завершившихся 31 августа, составила 52,24 млрд иен ($350 млн) по сравнению... Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль за 6 месяцев, завершившихся 31 августа, составила 52,24 млрд иен ($350 млн) по сравнению... читать дальше

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Великобритания опустилась на 7-е место в мире по совокупной капитализации торгующихся в стране компаний, пропустив вперед рынок Канады, пишет Bloomberg. С начала года рыночная стоимость компаний, акции которых торгуются в Канаде, выросла на 11% и достигла $3,22... С начала года рыночная стоимость компаний, акции которых торгуются в Канаде, выросла на 11% и достигла $3,22... читать дальше

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Вопрос об индексации утильсбора на сельхозтехнику в РФ должен быть проработан ко второму чтению бюджета на следующую трехлетку, так как необходимо защитить внутренний рынок от зарубежных поставок, стимулируемых субсидированными низкими ставками, заявил глава Минфина Антон... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-812 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9506% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,09%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,09%... читать дальше

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Unilever объявила о закрытии сделки по продаже российских активов. Согласно сообщению компании, российская "дочка", "Юнилевер Русь", была продана группе "Арнест". Согласно сообщению компании, российская "дочка", "Юнилевер Русь", была продана группе "Арнест". Параметры сделки не раскрываются. Параметры сделки не раскрываются. Сделка включает весь бизнес в России и 4 завода. Также... Сделка включает весь бизнес в России и 4 завода. Также...

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Минобрнауки России планирует поднять затраты на гражданскую науку более чем на 15% в 2025 году, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук. "Расходы на науку гражданского назначения у нас в 2025 году растут более чем на 15%. Это беспрецедентный рост за... читать дальше

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АО "Автомобильный завод "Урал" намерен ввести новый производственный корпус мощностью 5,5 тыс. машин в год в первом квартале 2025 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор автозавода, председатель челябинского отделения Союза машиностроителей России Павел Яковлев.... читать дальше

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Японская Fast Retailing, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, завершила 2024 финансовый год с рекордными показателями и ожидает их дальнейшего роста в текущем фингоду. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31... читать дальше

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Разрешение президента потребовалось ВТБ для юридического обеспечения запланированных на ближайшие годы реорганизаций самого банка и его дочерних обществ, пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение в... Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение в... читать дальше

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Открытие для инвесторов прямого доступа на биржу может принести больше вреда, чем пользы, но и интернализация должна быть ограничена, как в объемах, так и в процедуре, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния. "В части вопросов прямого доступа мы полагаем, что в моменте... "В части вопросов прямого доступа мы полагаем, что в моменте... читать дальше

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Темпы роста валового регионального продукта (ВРП) в Москве за 2023-2024 годы составили 4%, в 2025-2027 годах ожидается рост по ряду направлений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Утвердили прогноз социально-экономического развития столицы на ближайшие три года. За... "Утвердили прогноз социально-экономического развития столицы на ближайшие три года. За... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) запустил программу Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF) объемом 500 млрд юаней ($70,7 млрд), чтобы обеспечить небанковским фининститутам доступ к высоколиквидным активам для покупки акций. Программа... Программа... читать дальше

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