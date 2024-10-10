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Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в сентябре 2024 года снизился на 1,7% относительно августа, говорится в комментарии ЦБ РФ. Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года... Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года... читать дальше

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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не будет торопиться со снижением процентной ставки, следует из протокола сентябрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). По его итогам диапазон ставки был сокращен сразу на 50 базисных пунктов... читать дальше

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Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Некоторую поддержку рынку оказали ожидания дополнительных стимулов от властей КНР. В среду Пекин сообщил, что китайский Минфин анонсирует новые меры бюджетной политики в субботу. Трейдеры ждут публикации... Трейдеры ждут публикации... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 96,9483 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,04 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 106,4175 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 106,4175 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51817,919 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,231 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,89 коп. и составил 13,6866 руб. Минимальный курс юаня составил 13,621 руб., максимальный - 13,743 руб. Было заключено 56987 сделок. Объем торгов составил 107423,87... Минимальный курс юаня составил 13,621 руб., максимальный - 13,743 руб. Было заключено 56987 сделок. Объем торгов составил 107423,87...

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Потребительские цены на бензин в России в первую неделю октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года... По отношению к началу года... читать дальше

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Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года... С начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне дешевеющей нефти. Тем временем внешние фондовые площадки подавали преимущественно позитивные сигналы. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%,... читать дальше

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Минсельхоз РФ утвердил стратегический план по наращиванию закупок минеральных удобрений аграриями до 2030 года, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на директора департамента растениеводства Романа Некрасова. Об этом он заявил в ходе "круглого стола" на выставке "Золотая... читать дальше

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Агрострахование с господдержкой получит дополнительные субсидии в размере 1 млрд рублей на все линии агрострахования, сообщил в ходе выступления на круглом столе в рамках агровыставки "Золотая осень" заместитель директора департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза РФ... читать дальше

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Нефтяной рынок остается в минусе в среду, но цены отошли от внутридневных минимумов. Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей... Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей... читать дальше

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Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сократил поставки в январе-сентябре более чем на 21% - до 291 коммерческого самолета по сравнению с 371 за аналогичный период 2023 года, сообщается в его пресс-релизе. В том числе поставки в третьем квартале составили 116 лайнеров... читать дальше

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Примерно половина выработки электричества в мире к концу текущего десятилетия будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого... При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого... читать дальше

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Торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" 9 января 2025 года стартуют на Мосбирже, говорится в сообщении биржи. Акции управляющей активами X5 компании были включены в первый уровень листинга еще 22 июля. Информация о тикере будет опубликована дополнительно. Ранее компания... читать дальше

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