Запасы нефти в США выросли за период с 27 сентября по 4 октября на 5810 тыс. баррелей, бензина - упали на 6304 тыс. баррелей

9 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 5810 тыс. баррелей - до 422,741 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 6304 тыс. баррелей и составили 214,898 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3124 тыс. баррелей, достигнув 118,513 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1754 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51817,919 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,231 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,89 коп. и составил 13,6866 руб. Минимальный курс юаня составил 13,621 руб., максимальный - 13,743 руб. Было заключено 56987 сделок. Объем торгов составил 107423,87... Минимальный курс юаня составил 13,621 руб., максимальный - 13,743 руб. Было заключено 56987 сделок. Объем торгов составил 107423,87...

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Потребительские цены на бензин в России в первую неделю октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года... По отношению к началу года... читать дальше

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Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года... С начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне дешевеющей нефти. Тем временем внешние фондовые площадки подавали преимущественно позитивные сигналы. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%,... читать дальше

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Минсельхоз РФ утвердил стратегический план по наращиванию закупок минеральных удобрений аграриями до 2030 года, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на директора департамента растениеводства Романа Некрасова. Об этом он заявил в ходе "круглого стола" на выставке "Золотая... читать дальше

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Агрострахование с господдержкой получит дополнительные субсидии в размере 1 млрд рублей на все линии агрострахования, сообщил в ходе выступления на круглом столе в рамках агровыставки "Золотая осень" заместитель директора департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза РФ... читать дальше

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Нефтяной рынок остается в минусе в среду, но цены отошли от внутридневных минимумов. Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей... Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей... читать дальше

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Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сократил поставки в январе-сентябре более чем на 21% - до 291 коммерческого самолета по сравнению с 371 за аналогичный период 2023 года, сообщается в его пресс-релизе. В том числе поставки в третьем квартале составили 116 лайнеров... читать дальше

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Примерно половина выработки электричества в мире к концу текущего десятилетия будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого... При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого... читать дальше

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Торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" 9 января 2025 года стартуют на Мосбирже, говорится в сообщении биржи. Акции управляющей активами X5 компании были включены в первый уровень листинга еще 22 июля. Информация о тикере будет опубликована дополнительно. Ранее компания... читать дальше

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Минсельхоз РФ ориентирует регионы на диверсификацию агропромышленного экспорта с упором на увеличение в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью, подготовил для них планы на период до 2030 года, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на круглом столе в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 13,6816 руб. Минимальный курс юаня составил 13,603 руб., максимальный - 13,742 руб. Было заключено 20486 сделок. Объем торгов составил 28178,83... Минимальный курс юаня составил 13,603 руб., максимальный - 13,742 руб. Было заключено 20486 сделок. Объем торгов составил 28178,83...

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Страны БРИКС намерены определить условия и правила возможного дальнейшего расширения группы на саммите в Казани 22-24 октября, сообщил глава МИД Бразилии Мауру Виейра. По его словам, которые в среду приводит агентство ЭФЭ, сейчас на дальнейшее сближение с группой рассчитывают... читать дальше

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Согласование сертификатов на экспорт Россией мяса птицы в Малайзию может завершиться до конца ноября этого года, заявил сопредседатель российско-малазийской межправительственной комиссии, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В дополнение к молочной продукции (май 2023... "В дополнение к молочной продукции (май 2023... читать дальше

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Американский рынок акций начал торговую сессию снижением, однако через некоторое время перешел к росту. На среду не запланировано каких-либо важных экономических данных, наиболее интересным событием дня станет публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной... На среду не запланировано каких-либо важных экономических данных, наиболее интересным событием дня станет публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной... читать дальше

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