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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 10 октября в размере 106,4175 руб.
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09 октября 2024 года 17:30

ЦБ РФ установил курс евро с 10 октября в размере 106,4175 руб.

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9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 106,4175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 72,84 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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