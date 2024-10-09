.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2596,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7751,89 млрд руб.
.
09 октября 2024 года 09:55
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2596,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7751,89 млрд руб.
|0
9 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 октября составили по Российской Федерации 2596,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2438,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3820,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3642,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 октября составили 7751,89 млрд руб. против 6204,93179 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 октября 2024 года 13:48
Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американский ученый Дэвид Бейкер, американо-британский специалист Джон Джампер, а также британский ученый Дэмис Хассабис, объявили в Нобелевском комитете. В решении комитета отмечается, что половину премии получит... читать дальше
.09 октября 2024 года 13:25
Американская Boeing Co. отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), пишет Financial Times. В конце сентября... читать дальше
.09 октября 2024 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,9 пункта (0,714%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2789,98 (+0,06%) пункта,... читать дальше
.09 октября 2024 года 13:13
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы умеренно поднимается в среду в ожидании протокола Федрезерва и данных об инфляции в США. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:48 мск повысился на 0,26%, до 517,98... читать дальше
.09 октября 2024 года 13:06
Производство молока в РФ в 2024 году может превысить 34 млн тонн. Такой прогноз дала министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации. "В прошлому году мы произвели 33,8 млн тонн молока во всех сегментах производства, как в... читать дальше
.09 октября 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 93,6531 руб.
Максимальное значение за месяц (с 9 сентября по 9 октября) - 93,6531 руб. за доллар, минимальное значение - 88,98 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,67 руб. Это автоматическое сообщение.
.09 октября 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 103,26/108,31 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,26/108,31 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи вырос...
.09 октября 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 93,65/98,66 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,65/98,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.09 октября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 9 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 95,85/97,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,85/97,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 118 коп., средний...
.09 октября 2024 года 12:54
Качество зерна в РФ в этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия при его выращивании и уборке, выше прошлогоднего, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Внутреннее потребление всех зерновых культур у нас составляет 85-87 млн тонн в год. Таким... читать дальше
.09 октября 2024 года 12:23
РФ может повысить импортную пошлину на цветы, сообщила сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации. "Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит мы ее увеличим", - сказала... читать дальше
.09 октября 2024 года 12:15
ПАО "Распадская" в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 1,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась... читать дальше
.09 октября 2024 года 12:07
Идея снятия ограничений на инвестиции средств нерезидентов со счетов "С" на российском фондовом рынке для повышения ликвидности нуждается в анализе на предмет потенциальных рисков, такие изменения возможны только по решению президента, поскольку требуют корректировки его указа,... читать дальше
.09 октября 2024 года 11:59
Hyundai установил цену акций своего индийского подразделения при размещении на бирже в диапазоне 1,865-1,960 тыс. рупий
Южнокорейская Hyundai Motor установила диапазон цены акций своего индийского подразделения Hyundai Motor India Ltd. при размещении на бирже на уровне 1,865-1,960 тыс. рупий, пишет издание Business Standard. Всего компания планирует разместить около 142 млн акций, или... читать дальше
.09 октября 2024 года 11:44
ВТБ разместит 9 октября однодневные бонды серии КС-4-811 на 200 млрд руб. по цене 99,9506% от номинала
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-811 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9506% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,09%... читать дальше
.09 октября 2024 года 11:42
Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-сентябре 2024 г. на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 5,871 млн TEU груженых и порожних контейнеров, сообщила компания. В том числе во... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.