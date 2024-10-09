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Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американский ученый Дэвид Бейкер, американо-британский специалист Джон Джампер, а также британский ученый Дэмис Хассабис, объявили в Нобелевском комитете. В решении комитета отмечается, что половину премии получит... В решении комитета отмечается, что половину премии получит... читать дальше

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Американская Boeing Co. отозвала предложение об оплате труда бастующих членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), пишет Financial Times. В конце сентября... В конце сентября... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,9 пункта (0,714%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2789,98 (+0,06%) пункта,... читать дальше

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Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы умеренно поднимается в среду в ожидании протокола Федрезерва и данных об инфляции в США. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:48 мск повысился на 0,26%, до 517,98... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:48 мск повысился на 0,26%, до 517,98... читать дальше

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Производство молока в РФ в 2024 году может превысить 34 млн тонн. Такой прогноз дала министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации. "В прошлому году мы произвели 33,8 млн тонн молока во всех сегментах производства, как в... "В прошлому году мы произвели 33,8 млн тонн молока во всех сегментах производства, как в... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 9 сентября по 9 октября) - 93,6531 руб. за доллар, минимальное значение - 88,98 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,67 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,26/108,31 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,65/98,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,85/97,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 118 коп., средний...

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Качество зерна в РФ в этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия при его выращивании и уборке, выше прошлогоднего, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Внутреннее потребление всех зерновых культур у нас составляет 85-87 млн тонн в год. Таким... "Внутреннее потребление всех зерновых культур у нас составляет 85-87 млн тонн в год. Таким... читать дальше

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РФ может повысить импортную пошлину на цветы, сообщила сегодня министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации. "Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит мы ее увеличим", - сказала... "Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит мы ее увеличим", - сказала... читать дальше

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ПАО "Распадская" в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 1,6 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась... Выручка (отражается за минусом НДС) за девять месяцев сократилась... читать дальше

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Идея снятия ограничений на инвестиции средств нерезидентов со счетов "С" на российском фондовом рынке для повышения ликвидности нуждается в анализе на предмет потенциальных рисков, такие изменения возможны только по решению президента, поскольку требуют корректировки его указа,... читать дальше

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Южнокорейская Hyundai Motor установила диапазон цены акций своего индийского подразделения Hyundai Motor India Ltd. при размещении на бирже на уровне 1,865-1,960 тыс. рупий, пишет издание Business Standard. Всего компания планирует разместить около 142 млн акций, или... Всего компания планирует разместить около 142 млн акций, или... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-811 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9506% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,09%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,09%... читать дальше

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Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-сентябре 2024 г. на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 5,871 млн TEU груженых и порожних контейнеров, сообщила компания. В том числе во... В том числе во... читать дальше

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