Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5977 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,503 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 47174 сделки. Объем торгов составил 78664,17 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,6495 руб. за юань.

8 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,65 коп. и составил 13,5977 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52153,150 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 21,116 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,65 коп. и составил 13,5977 руб. Минимальный курс юаня составил 13,503 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 47174 сделки. Объем торгов составил 78664,17 млн... Минимальный курс юаня составил 13,503 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 47174 сделки. Объем торгов составил 78664,17 млн...

.

Российский союз автостраховщиков (РСА) считает целесообразным возвращение в РФ обязательного проведения техосмотра легковых автомобилей с 2026 года, заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,2%. Сегодня дешевела нефть (фьючерс на Brent просел к $77,12 за баррель), внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося... читать дальше

.

ПАО "Газпром нефть" предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) на экологические проекты, безопасность объектов ТЭК, а также на исследования и внедрение новых технологий и оборудования. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями... читать дальше

.

Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord. "Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских... "Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских... читать дальше

.

Нефть эталонных марок усилила падение вечером во вторник из-за отсутствия новых стимулов в Китае. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск упали на $3,78 (4,67%), до $77,15 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск упали на $3,78 (4,67%), до $77,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI... Цена фьючерсов на нефть WTI... читать дальше

.

Законодательные инициативы должны быть продуманными, предложения депутатов не должны пугать общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать... "Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать... читать дальше

.

Американская управляющая компания Ares Management договорилась о покупке GCP International - международного бизнеса сингапурского фонда GLP Capital Partners - за $3,7 млрд, говорится в сообщении покупателя. Ares выплатит около $1,8 млрд в виде денежных средств и $1,9... Ares выплатит около $1,8 млрд в виде денежных средств и $1,9... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,94 коп. и составил 13,5788 руб. Минимальный курс юаня составил 13,495 руб., максимальный - 13,687 руб. Была заключена 36001 сделка. Объем торгов составил 38037,1... Минимальный курс юаня составил 13,495 руб., максимальный - 13,687 руб. Была заключена 36001 сделка. Объем торгов составил 38037,1...

.

Сборы российского кино за год после ухода из России зарубежных кинокомпаний выросли в три раза, доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "До 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти... "До 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти... читать дальше

.

Федеральный закон о возможности использования электронных документов для перевозки грузов воздушным транспортом может быть принят в РФ к концу 2025 года, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Разработка такого закона - одно из мероприятий "дорожной карты" по... Разработка такого закона - одно из мероприятий "дорожной карты" по... читать дальше

.

ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8160,37 (-24,46) руб./грамм; на серебро - 98,51 (-0,51) руб./грамм; на платину - 3028,14 (-35,71) руб./грамм; на палладий - 3123,93 (+10,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 105,6891 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 96,1079 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном... Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном...

.