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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5788 руб.
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08 октября 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5788 руб.

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8 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,94 коп. и составил 13,5788 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,495 руб., максимальный - 13,687 руб. Была заключена 36001 сделка. Объем торгов составил 38037,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,647 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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