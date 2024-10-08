ЦБ РФ установил курс евро с 9 октября в размере 105,6891 руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 105,6891 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,22 коп.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) считает целесообразным возвращение в РФ обязательного проведения техосмотра легковых автомобилей с 2026 года, заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,2%. Сегодня дешевела нефть (фьючерс на Brent просел к $77,12 за баррель), внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося... читать дальше

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ПАО "Газпром нефть" предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) на экологические проекты, безопасность объектов ТЭК, а также на исследования и внедрение новых технологий и оборудования. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями... читать дальше

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Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord. "Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских... "Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских... читать дальше

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Нефть эталонных марок усилила падение вечером во вторник из-за отсутствия новых стимулов в Китае. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск упали на $3,78 (4,67%), до $77,15 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск упали на $3,78 (4,67%), до $77,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI... Цена фьючерсов на нефть WTI... читать дальше

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Законодательные инициативы должны быть продуманными, предложения депутатов не должны пугать общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать... "Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать... читать дальше

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Американская управляющая компания Ares Management договорилась о покупке GCP International - международного бизнеса сингапурского фонда GLP Capital Partners - за $3,7 млрд, говорится в сообщении покупателя. Ares выплатит около $1,8 млрд в виде денежных средств и $1,9... Ares выплатит около $1,8 млрд в виде денежных средств и $1,9... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,94 коп. и составил 13,5788 руб. Минимальный курс юаня составил 13,495 руб., максимальный - 13,687 руб. Была заключена 36001 сделка. Объем торгов составил 38037,1... Минимальный курс юаня составил 13,495 руб., максимальный - 13,687 руб. Была заключена 36001 сделка. Объем торгов составил 38037,1...

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Сборы российского кино за год после ухода из России зарубежных кинокомпаний выросли в три раза, доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "До 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти... "До 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти... читать дальше

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Федеральный закон о возможности использования электронных документов для перевозки грузов воздушным транспортом может быть принят в РФ к концу 2025 года, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Разработка такого закона - одно из мероприятий "дорожной карты" по... Разработка такого закона - одно из мероприятий "дорожной карты" по... читать дальше

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ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8160,37 (-24,46) руб./грамм; на серебро - 98,51 (-0,51) руб./грамм; на платину - 3028,14 (-35,71) руб./грамм; на палладий - 3123,93 (+10,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 105,6891 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 96,1079 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном... Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном...

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ опубликовали проект совместного приказа "Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже природного газа и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с природным газом хозяйствующим субъектом,... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-810 на 25 млрд 26,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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