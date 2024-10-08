08 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|август 2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|август 2024
Это автоматическое сообщение.
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08 октября 2024 года 18:59
Российский союз автостраховщиков (РСА) считает целесообразным возвращение в РФ обязательного проведения техосмотра легковых автомобилей с 2026 года, заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, посвященном проблемам... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:53
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,2%. Сегодня дешевела нефть (фьючерс на Brent просел к $77,12 за баррель), внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением вернувшегося... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:41
ПАО "Газпром нефть" предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) на экологические проекты, безопасность объектов ТЭК, а также на исследования и внедрение новых технологий и оборудования. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:32
Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Discord.
"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:21
Нефть эталонных марок усилила падение вечером во вторник из-за отсутствия новых стимулов в Китае.
Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск упали на $3,78 (4,67%), до $77,15 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:17
Законодательные инициативы должны быть продуманными, предложения депутатов не должны пугать общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:08
Американская управляющая компания Ares Management договорилась о покупке GCP International - международного бизнеса сингапурского фонда GLP Capital Partners - за $3,7 млрд, говорится в сообщении покупателя.
Ares выплатит около $1,8 млрд в виде денежных средств и $1,9... читать дальше
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08 октября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,94 коп. и составил 13,5788 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,495 руб., максимальный - 13,687 руб. Была заключена 36001 сделка. Объем торгов составил 38037,1...
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08 октября 2024 года 17:54
Сборы российского кино за год после ухода из России зарубежных кинокомпаний выросли в три раза, доля отечественных лент в прокате постоянно увеличивается, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"До 2019 года доля российского кино в кинотеатрах росла, достигнув почти... читать дальше
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08 октября 2024 года 17:43
Федеральный закон о возможности использования электронных документов для перевозки грузов воздушным транспортом может быть принят в РФ к концу 2025 года, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Разработка такого закона - одно из мероприятий "дорожной карты" по... читать дальше
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08 октября 2024 года 17:32
ЦБ РФ с 9 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8160,37 (-24,46) руб./грамм; на серебро - 98,51 (-0,51) руб./грамм; на платину - 3028,14 (-35,71) руб./грамм; на палладий - 3123,93 (+10,67) руб./грамм.
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08 октября 2024 года 17:28
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 105,6891 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,22 коп.
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08 октября 2024 года 17:28
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 96,1079 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,30 коп.
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08 октября 2024 года 17:26
Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за сентябрь 2024 года прибавили $1,4 млрд, что соответствует 18,4 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Пять месяцев прироста подряд наконец-то вывели сумму с начала года в плюс в денежном...
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08 октября 2024 года 17:12
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ опубликовали проект совместного приказа "Об утверждении минимальной величины продаваемого на бирже природного газа и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с природным газом хозяйствующим субъектом,... читать дальше
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08 октября 2024 года 17:02
октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-810 на 25 млрд 26,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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