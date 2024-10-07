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Цены на нефть начали резко расти днем в понедельник, трейдеры следят за событиями на Ближнем Востоке. Как сообщалось, минимум десять человек получили ранения в результате ракетного обстрела Израиля ливанским движением "Хезболла" в ночь на понедельник. В больнице города... Как сообщалось, минимум десять человек получили ранения в результате ракетного обстрела Израиля ливанским движением "Хезболла" в ночь на понедельник. В больнице города... читать дальше

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Минсельхоз РФ намерен сокращать использование химических средств защиты растений (СЗР) и удобрений в пользу биопрепаратов, планирует найти в этой сфере "правильный баланс", заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на главной прогноз-сессии международного форума "Биопром" в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,98 пункта (0,534%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2789,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2815,8 (+0,4%) пункта,... читать дальше

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Потребительские цены в Эстонии в сентябре 2024 года увеличились в годовом выражении на 3%, а в месячном - снизились на 0,3%, сообщила пресс-служба Департамента статистики страны. Товары за год подорожали на 1,5% (в том числе продукты питания - на 4,6%), а услуги - на... читать дальше

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Цены на британскую жилую недвижимость в сентябре подскочили на 4,7% в годовом выражении, говорится в сообщении консалтинговой компании Halifax. Это рекордный подъем с ноября 2022 года. Рост цен фиксируется десятый месяц подряд. В августе цены увеличились на... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем, биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов в понедельник увеличилось на 1,8%. Он закончил... Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов в понедельник увеличилось на 1,8%. Он закончил... читать дальше

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Резкое повышение акцизов на пиво, предусмотренное проектом бюджета на ближайшие три года, уже в 2025 году может заморозить в пивоварении и смежных отраслях инвестпроекты на 33,5 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации производителей пива, солода и напитков... читать дальше

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Олег Вьюгин решил уйти с поста председателя совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). "На сегодняшнем заседании совета директоров Олег Вьюгин объявил о том, что покидает его. (...) Хочу выразить огромную личную признательность Олегу... "На сегодняшнем заседании совета директоров Олег Вьюгин объявил о том, что покидает его. (...) Хочу выразить огромную личную признательность Олегу... читать дальше

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Канадское подразделение американской Chevron Corp. договорилось о продаже 20% проекта по разработке нефтеносных песков Athabasca и 70% сланцевого проекта Duvernay за $6,5 млрд компании Canadian Natural Resources, говорится в пресс-релизе подразделения. Оба проекта находятся в... читать дальше

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АО "Аэропорт Мурманск" по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило пассажиропоток до 1 млн 135,423 тыс. человек, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщила пресс-служба агрокомплекса. Так, на внутренних авиалиниях было обслужено 1 млн 132,684 тыс.... Так, на внутренних авиалиниях было обслужено 1 млн 132,684 тыс.... читать дальше

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Многим регионам трудно сохранять необходимые темпы роста оплаты труда бюджетников, нужно увеличивать их поддержку из федерального бюджета с учётом увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Совет Федерации... "Совет Федерации... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,14 пункта (0,54%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2789,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2815,8 (+0,4%) пункта,... читать дальше

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Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года присуждена американским ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкану, объявили сегодня в Нобелевском комитете. Награда присвоена за исследования в области микроРНК. Согласно пресс-релизу комитета, лауреаты "открыли... Согласно пресс-релизу комитета, лауреаты "открыли... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 7 сентября по 7 октября) - 93,1158 руб. за доллар, минимальное значение - 88,98 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,14 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,12/97,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,2/95,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

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