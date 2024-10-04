.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
ЦБ изучает причины слабого отклика населения на ДКП
Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопления населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу...
 
На нацпроект "Экономика данных" потратят 457 млрд руб. за 2025-2027 гг.
На нацпроект "Экономика данных" потратят 457 млрд рублей с 2025 по 2027 год. Самым дорогим для бюджета станет федпроект "Цифровое государственное управление" – 205 млрд рублей, пишут "Ведомости". Согласование нацпроекта "Экономика данных", который...
 
Какими субсидиями можно воспользоваться после повышения тарифов ЖКУ
Размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов, предусмотренная законом, является ежегодной процедурой, она проводится в рамках инфляции на основании показателей, определенных в прогнозе социально-экономического...
 
04 октября 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

 0  
4 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.10 по 13.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
07.10.2024 09:00 Объем промышленных заказов в Германии август 2024
07.10.2024 12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне август 2024
08.10.2024 09:00 Промышленное производство в Германии август 2024
08.10.2024 15:30 Внешнеторговый баланс США август 2024
09.10.2024 09:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
09.10.2024 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 28 сентября по 04 октября
10.10.2024 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 22 по 28 сентября
10.10.2024 15:30 Изменение потребительских цен в США сентябрь 2024
10.10.2024 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 15 по 21 сентября
11.10.2024 09:00 Изменение потребительских цен в Германии сентябрь 2024
11.10.2024 09:00 Промышленное производство в Великобритании август 2024
11.10.2024 15:30 Изменение цен производителей в США сентябрь 2024
11.10.2024 17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) октябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 октября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 октября выросла на 1,40% и составила 52405,370 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 52405,370 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 724,256 млрд руб., или на...
.
04 октября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4237 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,14 коп. и составил 13,4237 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,355 руб., максимальный - 13,483 руб. Было заключено 20269 сделок. Объем торгов составил 34846,26 млн...
.
04 октября 2024 года 19:02
Рынок российских акций вырос на 0,8-1%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти. Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 18:50
В Госдуму внесен законопроект о корректировке льготных ставок по налогу на прибыль для предприятий микроэлектроники
Правительство внесло в Госдуму законопроект о корректировке действующих льготных ставок по налогу на прибыль для компаний радиоэлектронной промышленности, федеральная часть налога в 2025-2027 гг. вырастет с 3% до 8%, региональная останется нулевой.

В перечень условий...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 18:41
Рост денежной массы в РФ в сентябре составил 1,8%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2024 года увеличилась на 1,8%, до 108,2 трлн рублей, после такого же роста на 1,8% в августе, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовой темп роста...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 18:33
Нефтяные цены замедлили рост
Цены на нефть замедлили рост вечером в пятницу после публикации сильных данных по рынку труда США, но завершают неделю в плюсе.

Рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По сведениям израильских СМИ, власти...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 18:27
В январе-сентябре объем грузоперевозок по сети РЖД сократился на 4,2%
Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в январе-сентябре 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%, до 988 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Объем внутренних...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 18:12
Новогодние каникулы в РФ продлятся 11 дней
Новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января 2025 года, соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 18:04
Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 в 3-й декаде сентября выросла до 18,71%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде сентября 2024 года выросло до 18,71% годовых с 17,99% во...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 17:49
Минэкономразвития опубликовало среднюю цену Urals в сентябре для расчета НДПИ - $63,57/баррель
Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за сентябрь 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $63,57/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными в начале недели.

В...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 17:38
Минфин перечислил НРД 8 млрд руб. для выплаты купона по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий 8 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, сообщило министерство. НРД,...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 17:28
Сбербанку на "Семейную ипотеку" выделят около 90 млрд руб.
Около 90 млрд рублей выделят Сбербанку на "Семейную ипотеку" уже на следующей неделе, заявил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. "Уже 7-8 октября перераспределенные лимиты по "Семейной ипотеке" в объеме 90 млрд рублей поступят в Сбер", - сказал Стасишин...    читать дальше
.
04 октября 2024 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 октября
ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8075,7 (-53,93) руб./грамм; на серебро - 96,08 (+0,18) руб./грамм; на платину - 3004,39 (-75,21) руб./грамм; на палладий - 3004,39 (-111,87) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
04 октября 2024 года 17:20
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 94,87 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
04 октября 2024 года 17:20
ЦБ РФ установил курс евро с 5 октября в размере 104,7424 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
04 октября 2024 года 17:19
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американский рынок акций начал торговую сессию в пятницу с позитивным настроем на данных о состоянии рынка труда страны.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.