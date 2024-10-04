04 октября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.10 по 13.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.10.2024
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|август 2024
|07.10.2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|август 2024
|08.10.2024
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|август 2024
|08.10.2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|август 2024
|09.10.2024
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|09.10.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 28 сентября по 04 октября
|10.10.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 сентября
|10.10.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|сентябрь 2024
|10.10.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 сентября
|11.10.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|сентябрь 2024
|11.10.2024
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|август 2024
|11.10.2024
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|сентябрь 2024
|11.10.2024
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|октябрь 2024
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