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Южнокорейская Hyundai Motor планирует вывести на биржу свое индийское подразделение Hyundai Motor India Ltd. с оценкой в $19 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Автопроизводитель намерен продать 17,5% акций сегмента примерно за $3,3 млрд в... Автопроизводитель намерен продать 17,5% акций сегмента примерно за $3,3 млрд в... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в пятницу, причем гонконгский Hang Seng подскочил почти на 3%. В материковом Китае продолжается "золотая неделя", биржа Шанхая останется закрытой до 8 октября. В материковом Китае продолжается "золотая неделя", биржа Шанхая останется закрытой до 8 октября. Внимание... Внимание... читать дальше

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Продажи продовольственной пшеницы из государственного интервенционного фонда на этой неделе составили всего 135 тонн на 2,1 млн рублей, сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа). Из пяти торговых дней лишь один был... Из пяти торговых дней лишь один был... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,17 пункта (0,761%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2816,83 (+1,24%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 4 сентября по 4 октября) - 92,2464 руб. за доллар, минимальное значение - 88,3364 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,89 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 102,17/106,88 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,25/97,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,8/95,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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Соглашение между правительствами РФ и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства, срок действия которого истекает в октябре, временно будет продлено до 31 декабря 2024 года. В начале октября МИД России и посольство Марокко в Москве обменялись... В начале октября МИД России и посольство Марокко в Москве обменялись... читать дальше

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ВТБ планирует выкупить 50-процентную долю "Почты России" в "Почта банке" исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд рублей. Как говорится в отчете независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акции "Почта банка" составляет 4 тыс. 184 рублей. Уставный... Как говорится в отчете независимого оценщика, рыночная стоимость одной обыкновенной акции "Почта банка" составляет 4 тыс. 184 рублей. Уставный... читать дальше

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X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") надеется, что торги акциями ритейлера на Мосбирже начнутся в начале следующего года, сообщил генеральный директор Игорь Шехтерман в ходе конференции ритейлера с партнерами. "Х5 планирует выйти в начале следующего года на... "Х5 планирует выйти в начале следующего года на... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном повышаются на торгах в пятницу, исключение составляет британский индикатор. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:15 мск вырос на 0,12%, до 516,9... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:15 мск вырос на 0,12%, до 516,9... читать дальше

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Цены на нефть могут подскочить на $20 в случае, если Израиль нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Ирана, полагают аналитики Goldman Sachs Group. "Если добыча нефти в Иране сократится на 1 млн баррелей в сутки на длительное время, это приведет к пиковому скачку цен на... "Если добыча нефти в Иране сократится на 1 млн баррелей в сутки на длительное время, это приведет к пиковому скачку цен на... читать дальше

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Доля выдачи рыночной ипотеки в июле-августе выросла на 20-30% на фоне завершения и изменения льготных программ, заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс в пятницу. "(...) Сейчас практически выдается даже чуть больше кредитов, чем предполагалось. В... "(...) Сейчас практически выдается даже чуть больше кредитов, чем предполагалось. В... читать дальше

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Объем промышленного производства во Франции в августе 2024 года увеличился на 1,4% по отношению к июлю, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении французское промпроизводство снизилось на 0,7%. В июле промпроизводство относительно... читать дальше

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X5 Group (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ) ожидает рост бизнеса в ближайшие три года на уровне не менее 17-18%, сообщил гендиректор Игорь Шехтерман в ходе конференции ритейлера с партнерами. По итогам 2024 года рост доходов ожидается на уровне 24-25%. По итогам 2024 года рост доходов ожидается на уровне 24-25%. По его... По его... читать дальше

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