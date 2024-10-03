ЦБ РФ установил курс евро с 4 октября в размере 104,8664 руб.

3 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 104,8664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,83 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,41 коп. и составил 13,4751 руб. Минимальный курс юаня составил 13,39 руб., максимальный - 13,5655 руб. Было заключено 42430 сделок. Объем торгов составил 75598,33 млн... Минимальный курс юаня составил 13,39 руб., максимальный - 13,5655 руб. Было заключено 42430 сделок. Объем торгов составил 75598,33 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги в незначительном минусе, завершил четверг ростом индекса МосБиржи и практически не изменившимся индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,56% - до 2782,39 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,56% - до 2782,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил всего 0,01%... Индекс РТС к 18:50 мск прибавил всего 0,01%... читать дальше

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Цена бумаг европейских производителей автомобилей резко снизилась в последние месяцы после череды ухудшений финансовых прогнозов, при этом сейчас котировки достигли минимумов и готовы к восстановлению, полагают аналитики британского банка Barclays. Снижение процентных... Снижение процентных... читать дальше

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Планы по новому увеличению акцизов на пиво являются основным риском для пивоваренной отрасли РФ. В результате едва наметившийся в ней "ренессанс" может смениться "великой депрессией", считают в Союзе российских пивоваров. "Новое резкое повышение акцизов, о котором никто... "Новое резкое повышение акцизов, о котором никто... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает унифицировать имущественные торги по аналогии с госзакупками, следует из проекта закона, подготовленного ФАС и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. "По мнению ФАС России, в настоящее... "По мнению ФАС России, в настоящее... читать дальше

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Нефтяные цены активно растут вечером в четверг, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск подскочили на $3 (4,06%), до $76,9 за... Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск подскочили на $3 (4,06%), до $76,9 за... читать дальше

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Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 6000 пунктов к концу текущего года, полагает технический стратег банка Goldman Sachs Group Скотт Рабнер. Такой прогноз предусматривает подъем индикатора еще примерно на 5% с текущих значений. Такой прогноз предусматривает подъем индикатора еще примерно на 5% с текущих значений. Рабнер... Рабнер... читать дальше

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Ливийская Национальная нефтяная корпорация в четверг полностью возобновляет добычу и экспорт нефти, говорится в ее сообщении. Объявленный ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии форс-мажор отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах... Объявленный ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии форс-мажор отменяется на всех нефтяных месторождениях и терминалах... читать дальше

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Американская Tesla сняла с продажи в США версию бюджетного седана Model 3 с задним приводом и стандартным запасом хода. На американской версии ее сайта теперь представлены только конфигурации с увеличенным запасом хода (Long Range) - заднеприводная и полноприводная, а... На американской версии ее сайта теперь представлены только конфигурации с увеличенным запасом хода (Long Range) - заднеприводная и полноприводная, а... читать дальше

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AGR Automotive Group (ООО "АГР") в феврале-сентябре 2024 года выпустила 17,020 тыс. автомобилей под брендом Solaris, сообщает пресс-служба компании. При этом с марта по сентябрь реализовано 13,779 тыс. автомобилей Solaris. Производство модельного ряда Solaris на ООО... Производство модельного ряда Solaris на ООО... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8129,63 (+24,5) руб./грамм; на серебро - 95,9 (+0,63) руб./грамм; на платину - 3079,6 (+71,57) руб./грамм; на палладий - 3116,26 (+68,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила направление в правительства стран Евразийского экономического союза для внутригосударственного согласования проект Соглашения о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 104,8664 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 октября, составляет 95,0262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре подскочил до 54,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора обновило максимум с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали лишь... Аналитики в среднем прогнозировали лишь... читать дальше

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Минэкономразвития РФ завершает работу над обновленным национальным проектом "Туризм и гостеприимство", сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе Форума туристических территорий, который проходит в Минеральных Водах в... читать дальше

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