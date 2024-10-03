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"ФосАгро" в 2025 году планирует небольшой рост капвложений к уровню текущего года, заявил замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко на вебинаре, организованном "Атоном". "По капексу есть уже прикидки: можно говорить о том, что... "По капексу есть уже прикидки: можно говорить о том, что... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,55 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2756,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,17 (+0,45%) пункта,... читать дальше

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Планы "рублификации" валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: этому препятствует действующее регулирование, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов. В августе Банк России зарегистрировал изменения в... В августе Банк России зарегистрировал изменения в... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показывают единой динамики в ходе торгов. Трейдеры оценивают статданные, а также информацию о том, что правительство Франции планирует повысить налоги для крупных компаний и состоятельных людей. Повышение... Трейдеры оценивают статданные, а также информацию о том, что правительство Франции планирует повысить налоги для крупных компаний и состоятельных людей. Повышение... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 3 сентября по 3 октября) - 92,24 руб. за доллар, минимальное значение - 87,75 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,49 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,8/95,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 40 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,24/96,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,9/106,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Во 2-м квартале 2024 года цены на жилье в еврозоне выросли на 1,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года после снижения на 0,3% в 1-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом. По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,8% после... По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,8% после... читать дальше

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Объем ввода офисных площадей в Петербурге в январе-сентябре 2024 года составил 54 тыс. кв. метров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Всего введено в эксплуатацию 8 бизнес-центров класса... читать дальше

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Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре составили 145,7 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина. Для сравнения: в... читать дальше

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Министерство финансов Казахстана начнет в четверг сбор заявок на долларовые еврооблигации объемом $1,5 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на казахстанской фондовой бирже AIX. Поясняется, что процедура букбилдинга продлится с 14:00 до 18:00 (по местному времени) 3... читать дальше

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Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов - Costco Wholesale - начал продажу сделанных в Швейцарии платиновых слитков. Слитки весом 1 тройская унция продаются на сайте компании по цене $1089,99. Товар доступен только для участников клубной программы. При... Слитки весом 1 тройская унция продаются на сайте компании по цене $1089,99. Товар доступен только для участников клубной программы. При... читать дальше

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В августе 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,7%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с июлем прошлого года цены упали на 2,3%. В странах ЕС цены производителей... В странах ЕС цены производителей... читать дальше

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Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Это в 2,6 раза... Это в 2,6 раза... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) станет акционером литовской компании возобновляемых источников энергии Green Genius (входит в холдинг Modus Group) и вложит в нее 100 млн евро, сообщила компания на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq. "После реализации... "После реализации... читать дальше

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