03 октября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|август 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 сентября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 сентября
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|сентябрь 2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|август 2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|август 2024
Это автоматическое сообщение.
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03 октября 2024 года 13:21
"ФосАгро" в 2025 году планирует небольшой рост капвложений к уровню текущего года, заявил замгендиректора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко на вебинаре, организованном "Атоном".
"По капексу есть уже прикидки: можно говорить о том, что... читать дальше
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03 октября 2024 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,55 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2756,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,17 (+0,45%) пункта,... читать дальше
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03 октября 2024 года 13:14
Планы "рублификации" валютных субординированных облигаций ВТБ в этом году, скорее всего, реализовать не удастся: этому препятствует действующее регулирование, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
В августе Банк России зарегистрировал изменения в... читать дальше
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03 октября 2024 года 13:06
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показывают единой динамики в ходе торгов.
Трейдеры оценивают статданные, а также информацию о том, что правительство Франции планирует повысить налоги для крупных компаний и состоятельных людей. Повышение... читать дальше
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03 октября 2024 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 3 сентября по 3 октября) - 92,24 руб. за доллар, минимальное значение - 87,75 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 4,49 руб.
Это автоматическое сообщение.
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03 октября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,8/95,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 40 коп., средний...
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03 октября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,24/96,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...
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03 октября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,9/106,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи вырос...
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03 октября 2024 года 12:53
Во 2-м квартале 2024 года цены на жилье в еврозоне выросли на 1,3% по сравнению с апрелем-июнем 2023 года после снижения на 0,3% в 1-м квартале, свидетельствуют данные, обнародованные Евростатом.
По отношению к предыдущему кварталу цены увеличились на 1,8% после... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:46
Объем ввода офисных площадей в Петербурге в январе-сентябре 2024 года составил 54 тыс. кв. метров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. Всего введено в эксплуатацию 8 бизнес-центров класса... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:38
Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре составили 145,7 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина. Для сравнения: в... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:31
Министерство финансов Казахстана начнет в четверг сбор заявок на долларовые еврооблигации объемом $1,5 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на казахстанской фондовой бирже AIX. Поясняется, что процедура букбилдинга продлится с 14:00 до 18:00 (по местному времени) 3... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:23
Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов - Costco Wholesale - начал продажу сделанных в Швейцарии платиновых слитков.
Слитки весом 1 тройская унция продаются на сайте компании по цене $1089,99. Товар доступен только для участников клубной программы. При... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:15
В августе 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,7%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с июлем прошлого года цены упали на 2,3%.
В странах ЕС цены производителей... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:07
Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,8 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,1 млрд руб., говорится в сообщении министерства.
Это в 2,6 раза... читать дальше
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03 октября 2024 года 12:00
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) станет акционером литовской компании возобновляемых источников энергии Green Genius (входит в холдинг Modus Group) и вложит в нее 100 млн евро, сообщила компания на Вильнюсской фондовой бирже Nasdaq.
"После реализации... читать дальше
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