Запасы нефти в США выросли за период с 20 сентября по 27 сентября на 3889 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1119 тыс. баррелей

2 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3889 тыс. баррелей - до 416,931 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1119 тыс. баррелей и составили 221,202 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1284 тыс. баррелей, достигнув 121,637 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1430 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 200 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

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Цены на огурцы в РФ за неделю с 24 по 30 сентября выросли на 2,3%, сообщил Росстат. Темпы подорожания ускорились почти в 4 раза. Неделей ранее они составляли 0,6%. В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7%, но темы снижения цен замедлились в 2 раза. Неделей... В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,7%, но темы снижения цен замедлились в 2 раза. Неделей... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-м квартала 2024 года составила 70,9% против 72,6% во 2-м квартале 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2024 года. При... При... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,17 коп. и составил 13,401 руб. Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн... Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,5 процентного пункта и составил плюс 6,2%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле... Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле... читать дальше

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Безработица в России в августе 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле, показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущий... Предыдущий... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в последнюю неделю сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября, на 0,22% - с 10 по 16 сентября и на 0,38% - с 3 по 9 сентября, сообщил Росстат. По отношению к началу... По отношению к началу... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 5,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,7%. Темпы роста показателя замедлились:... Темпы роста показателя замедлились:... читать дальше

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За период с 24 по 30 сентября 2024 года потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 17 по 23 сентября инфляция составила 0,06%. С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. В... В... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2024 года вырос на 1,7% в годовом выражении после увеличения на 4,1% в июле, на 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщила Федеральная... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 04-0,56%, завершил среду существенным падением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта.... читать дальше

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Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились более 400 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства северной столицы. По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине... По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине... читать дальше

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ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка. Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей... Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей... читать дальше

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Компания "СовЭкон" снизила прогнозы экспорта российских пшеницы, кукурузы и ячменя в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,... Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9% - до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на... По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на... читать дальше

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Прирост потребления нефти в мире в 2024 году в настоящий момент оценивается в 1,8 млн б/с, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 56-го заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). "Обсудили текущую ситуацию... "Обсудили текущую ситуацию... читать дальше

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Производство рафинированной меди в мире будет выше ее потребления в 2024-2025 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG). По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 53 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла... По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 53 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла... читать дальше

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