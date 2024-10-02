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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 2-м квартала 2024 года составила 70,9% против 72,6% во 2-м квартале 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).в докладе об использовании ВВП во 2-м квартале 2024 года. При... При... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,17 коп. и составил 13,401 руб. Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн... Минимальный курс юаня составил 13,25 руб., максимальный - 13,495 руб. Было заключено 42147 сделок. Объем торгов составил 70644,48 млн...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,5 процентного пункта и составил плюс 6,2%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле... Ранее в августе этого года индекс оценивался в 5,7%, в июле... читать дальше

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Безработица в России в августе 2024 года осталась на уровне 2,4%, достигнутом в июне и удерживавшемся в июле, показатель соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущий... Предыдущий... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России в последнюю неделю сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября, на 0,22% - с 10 по 16 сентября и на 0,38% - с 3 по 9 сентября, сообщил Росстат. По отношению к началу... По отношению к началу... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в августе в годовом выражении увеличился на 5,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,7%. Темпы роста показателя замедлились:... Темпы роста показателя замедлились:... читать дальше

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За период с 24 по 30 сентября 2024 года потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 17 по 23 сентября инфляция составила 0,06%. С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года - на 5,72%. В... В... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в августе 2024 года вырос на 1,7% в годовом выражении после увеличения на 4,1% в июле, на 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в январе, сообщила Федеральная... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 04-0,56%, завершил среду существенным падением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,68% и составил 2766,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 2,88% - до 922,28 пункта.... читать дальше

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Коронавирусом в Петербурге за сутки заразились более 400 человек, сообщила в среду пресс-служба правительства северной столицы. По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине... По данным Смольного, суточная заболеваемость увеличилась до 408 случаев, еще в начале месяца этот показатель составлял около 250, в середине... читать дальше

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ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка. Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей... Предполагается, что ТБанк разместит 300 млн акций номиналом 10 рублей... читать дальше

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Компания "СовЭкон" снизила прогнозы экспорта российских пшеницы, кукурузы и ячменя в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,... Согласно ее сообщению, оценка экспорта пшеницы снижена до 47,6 млн тонн с прежних 48,1 млн тонн, кукурузы - до 2,2 млн тонн с 2,4 млн тонн,... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9% - до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на... По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на... читать дальше

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Прирост потребления нефти в мире в 2024 году в настоящий момент оценивается в 1,8 млн б/с, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 56-го заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). "Обсудили текущую ситуацию... "Обсудили текущую ситуацию... читать дальше

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Производство рафинированной меди в мире будет выше ее потребления в 2024-2025 годах, прогнозирует Международная исследовательская группа по меди (ICSG). По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 53 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла... По итогам прошлого года в мире был зафиксирован дефицит меди в размере 53 тыс. тонн. В этом году переизбыток металла... читать дальше

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Нефтяные цены вечером остаются в плюсе, но отошли от внутридневных максимумов после публикации еженедельной статистики Минэнерго США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн... читать дальше

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