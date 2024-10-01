Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1064,6 млрд руб.

1 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -1064,6 млрд руб.

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Серийный выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной операционной системой (ОС) начнется в России в ближайшее время, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Цифровизация в современных реалиях -... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном растут на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:00 мск повысился на 0,27%, до 524,3... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:00 мск повысился на 0,27%, до 524,3... читать дальше

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Россия в сентябре отгрузила на экспорт 5,76 млн тонн основных зерновых культур, что на четверть меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина,... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 38,89 пункта (1,361%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2837,2 (-0,71%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть Urals FOB в сентябре находятся в диапазоне $61,5-61,8 за баррель по сравнению с $68,2-68,4 за баррель по итогам августа, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 1 сентября по 1 октября) - 91,14 руб. за доллар, минимальное значение - 87,75 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,55 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,14/94,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,05/93,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,38/105,41 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи упал...

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Менее трети финансовых организаций используют стресс-тесты при оценке климатических рисков, заявила директор департамента финансовый стабильности Банка России Елизавета Данилова. "Стресс-тесты пока мало кто использует, менее трети - 29% организаций сказали, что уже используют... читать дальше

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Согласно базовому сценарию АКРА, по итогам 2024 года в России будет выпущено ESG-облигаций на сумму около 73 млрд руб. с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития Московской биржи, говорится в обзоре рынка ESG-облигаций агентства. Этот... читать дальше

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"Русал" ожидает сокращения профицита на глобальном рынке алюминия в 2025 году, до 200-300 тыс. тонн, так как снижение стоимости заимствований и стимулирование экономики Китая поддержат спрос, заявила компания агентству Reuters в преддверии LME Week в Лондоне. При этом... При этом... читать дальше

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Российские компании в 2025-2027 гг. могут получить 1,5 млрд руб. господдержки на проекты по развитию логистики и инфраструктуры на новых зарубежных рынках, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2024 года увеличились на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августом, когда... читать дальше

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Объем экспорта из Южной Кореи в сентябре увеличился по итогам 12-го месяца подряд, однако темпы роста замедлились по сравнению с августом. Как говорится в сообщении министерства торговли, промышленности и энергетики страны, объем экспорта повысился на 7,5% в годовом... Как говорится в сообщении министерства торговли, промышленности и энергетики страны, объем экспорта повысился на 7,5% в годовом... читать дальше

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Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании выросли в январе-сентябре 2024 г. на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 98,6 млн человек, сообщила компания. В сентябре в дальнем следовании компания перевезла 10,7 млн пассажиров, что... В сентябре в дальнем следовании компания перевезла 10,7 млн пассажиров, что...

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