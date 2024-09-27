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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2267 руб.
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27 сентября 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2267 руб.

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27 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,18 коп. и составил 13,2267 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,155 руб., максимальный - 13,29 руб. Было заключено 34237 сделок. Объем торгов составил 66686,42 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,281 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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