27 сентября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.09 по 06.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.09.2024
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|II квартал 2024
|30.09.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|август 2024
|30.09.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|сентябрь 2024
|30.09.2024
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|сентябрь 2024
|30.09.2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|сентябрь 2024
|01.10.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|сентябрь 2024
|01.10.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|сентябрь 2024
|02.10.2024
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|сентябрь 2024
|02.10.2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|август 2024
|02.10.2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|сентябрь 2024
|02.10.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 сентября
|03.10.2024
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|август 2024
|03.10.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 сентября
|03.10.2024
|15:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|август 2024
|03.10.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 сентября
|03.10.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|сентябрь 2024
|03.10.2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|август 2024
|04.10.2024
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|август 2024
|04.10.2024
|13:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|август 2024
|04.10.2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|сентябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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27 сентября 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 30.09 по 06.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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27 сентября 2024 года 17:12
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