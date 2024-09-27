Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

27 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.09 по 06.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53275,558 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 234,956 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,18 коп. и составил 13,2267 руб. Минимальный курс юаня составил 13,155 руб., максимальный - 13,29 руб. Было заключено 34237 сделок. Объем торгов составил 66686,42 млн... Минимальный курс юаня составил 13,155 руб., максимальный - 13,29 руб. Было заключено 34237 сделок. Объем торгов составил 66686,42 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с мировыми фондовыми площадками и стабилизировавшийся нефтью. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi... читать дальше

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Комитет Госдумы по энергетике предлагает доработать законопроект об исключении нефти из списка товаров, освобожденных от экспортных пошлин в рамках завершения "налогового маневра", так как у правительства по-прежнему сохраняется право вводить ненулевые экспортные пошлины на... читать дальше

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Минфин РФ существенно увеличил квартальные планы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) - после слабого их исполнения во втором и третьем кварталах в октябре-декабре планирует разместить бумаги объемом до 2,4 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7940,04 (+32,97) руб./грамм; на серебро - 96,82 (+2,21) руб./грамм; на платину - 2995,68 (+54,42) руб./грамм; на палладий - 3135,78 (+19,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,52 коп. и составил 13,2172 руб. Минимальный курс юаня составил 13,1525 руб., максимальный - 13,2585 руб. Было заключено 12776 сделок. Объем торгов составил 26216,81... Минимальный курс юаня составил 13,1525 руб., максимальный - 13,2585 руб. Было заключено 12776 сделок. Объем торгов составил 26216,81...

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Продажи ПАО "КАМАЗ" 1-м полугодии 2024 года упали почти на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 18,460 тыс. единиц автотехники, говорится в отчете производителя. В частности, грузовиков было продано 17,445 тыс. штук (-22%), автобусов - 677 (-2%),... В частности, грузовиков было продано 17,445 тыс. штук (-22%), автобусов - 677 (-2%),... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре повысился до 70,1 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индекс обновил максимум с апреля. Предварительно сообщалось о росте... Предварительно сообщалось о росте... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в июле 2023 года вырос на 0,2% к предыдущему месяцу,, сообщает Статистическое управление страны. В июне показатель показал нулевую динамику. По сравнению с июлем 2023 года ВВП увеличился на 1,5% и составил 2,234 трлн канадских долларов в... читать дальше

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Центробанк Бразилии в третий раз за год улучшил прогноз роста экономики страны на 2024 год, что повышает вероятность дальнейших повышений ключевой процентной ставки. ЦБ теперь ожидает, что ВВП Бразилии вырастет на 3,2% в этом году, говорится в ежеквартальном отчете.... ЦБ теперь ожидает, что ВВП Бразилии вырастет на 3,2% в этом году, говорится в ежеквартальном отчете.... читать дальше

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Требования к участникам экспериментально-правового режима (ЭПР) по трансграничным расчетам в криптовалюте соответствуют тем обязательствам, которые РФ взяла перед FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF), заявил... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.09 по 06.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономическую статистику и новости компаний. Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу... Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу... читать дальше

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