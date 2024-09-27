Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 255,1 млрд руб.

27 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 255,1 млрд руб.

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Требования к участникам экспериментально-правового режима (ЭПР) по трансграничным расчетам в криптовалюте соответствуют тем обязательствам, которые РФ взяла перед FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF), заявил... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.09 по 06.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают макроэкономическую статистику и новости компаний. Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу... Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу... читать дальше

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Добыча углеводородов "ЛУКОЙЛом" по итогам 6 месяцев 2024 года составила 2,289 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. В том числе без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке добыча зафиксирована в объеме 2,265... читать дальше

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В понедельник, 30 сентября, в Канаде праздник - National Day for Truth and Reconciliation. В четверг, 3 октября, в Германии праздник - День объединения Германии. В четверг, 3 октября, в Германии праздник - День объединения Германии. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сбор рапса в РФ в этом году может повыситься до 5 млн тонн, прогнозирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. "Хорошие результаты мы прогнозируем по рапсу - около 5 млн тонн. От 4,9 млн до 5 млн тонн, по разным оценкам", - заявил Мальцев на конференции... читать дальше

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Объем выдач ипотеки в РФ в 2025 году может остаться на уровне этого года, в котором ожидается 5 трлн рублей, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс. "Если говорить про перспективы рынка, то мы прогнозируем, что по итогам текущего... "Если говорить про перспективы рынка, то мы прогнозируем, что по итогам текущего... читать дальше

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Республика Конго подписала меморандум о намерениях с "ЛУКОЙЛом" о совместной разработке нескольких месторождений нефти и газа, сообщил журналистам министр углеводородов Бруно Жан-Ричард Итуа. По его словам, речь идет о 5-7 уже открытых месторождениях нефти и газа, в основном... читать дальше

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Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев также увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-803 на 18 млрд 733,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28 сентября по 4 октября ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения,... Размер погашения,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28 сентября по 4 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат... Размер выплат... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28 сентября по 4 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 241 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28 сентября по 4 октября ожидаются погашения по 91 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,6 пункта (0,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2839,25 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2850,31 (+0,73%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91/94,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи вырос...

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