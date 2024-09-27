27 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|август 2024
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|сентябрь 2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|август 2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|сентябрь 2024
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|сентябрь 2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|август 2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июль 2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|август 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|сентябрь 2024
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27 сентября 2024 года 08:19
Банк России определил три ключевые проблемы, решить которые регулятор рассчитывает в диалоге с участниками рынка, сообщил заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов, выступая на сессии XXI Международного банковского форума в Сочи в... читать дальше
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27 сентября 2024 года 08:10
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг уверенным ростом.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,25%, до 525,61 пункта.
Британский FTSE 100 прибавил 0,2%, германский... читать дальше
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27 сентября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 92,4074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,94 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 103,1931 руб. По...
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27 сентября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Данные о потребительских расходах во... читать дальше
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26 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52897,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 734,270 млрд руб., или на...
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26 сентября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,42 коп. и составил 13,1549 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,107 руб., максимальный - 13,244 руб. Было заключено 47562 сделки. Объем торгов составил 110550,93...
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26 сентября 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,6%, и завершил четверг в небольшом минусе.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,02% и составил 2829,65 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,04% - до 964,64 пункта.... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:50
Системно значимые банки вводят период охлаждения в отношении около 20 тыс. переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"По нашим данным, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в среднем охлаждают порядка 20... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:43
Citigroup Inc. и Apollo Global Management Inc. запускают совместную программу объемом $25 млрд для прямого кредитования бизнеса.
На начальном этапе она будет сфокусирована на Северной Америке, а в дальнейшем может быть расширена на другие регионы, говорится в сообщении... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:36
Цены на нефть снижаются вечером на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.
Спаду на рынке также способствуют новости из Ливии. Власти западной и восточной частей страны согласовали назначение нового главы Центробанка, что, как ожидается,... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:29
Банк России предлагает вводить период охлаждения при выдаче розничных кредитов по умолчанию, даже если нет признаков мошенничества, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мошенники у нас изобретательные, эти признаки мошенничества еще должны пониматься как признаки,... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:22
Госдума приняла в первом чтении законопроект о классификации гостиниц в России, а также создании реестра аккредитованных объектов размещения.
Как отметил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, гостиницы не могут работать в России без присвоения... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:15
Валютное кредитование в России будет ограничено в силу ряда факторов, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться либо, как это... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:07
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина раскритиковала банки, которые используют цифровые сервисы для продажи кредитных продуктов, но "забывают" о достижениях цифровизации, когда речь заходит о защите прав клиентов.
"Проблемный вопрос - это уловки в онлайн кредитовании, когда... читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,50 коп. и составил 13,152 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,1055 руб., максимальный - 13,24 руб. Было заключено 20804 сделки. Объем торгов составил 47998,12 млн...
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26 сентября 2024 года 17:56
Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует в этом году на 21% увеличить поставки продукции в сектор общественного питания.
"В канале фудсервис мы фиксируем устойчивый рост наших продаж в 2024 году. Ожидаем, что по итогам года... читать дальше
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