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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 92,4074 руб., евро - 103,1931 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
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В России наращивают инвестиции в туризм
Объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Минэкономразвития. За весь прошлый год этот...
 
27 сентября 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 92,4074 руб., евро - 103,1931 руб.

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27 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 92,4074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,94 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 103,1931 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,27 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,25%, до 525,61 пункта.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 92,4074 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,94 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 103,1931 руб. По...
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27 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

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Данные о потребительских расходах во...    читать дальше
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52897,765 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 734,270 млрд руб., или на...
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26 сентября 2024 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,42 коп. и составил 13,1549 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,107 руб., максимальный - 13,244 руб. Было заключено 47562 сделки. Объем торгов составил 110550,93...
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26 сентября 2024 года 18:57
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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,6%, и завершил четверг в небольшом минусе.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,02% и составил 2829,65 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,04% - до 964,64 пункта....    читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:50
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"По нашим данным, системно значимые кредитные организации (СЗКО) в среднем охлаждают порядка 20...    читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:43
Citigroup и Apollo запускают программу прямого кредитования бизнеса на $25 млрд
Citigroup Inc. и Apollo Global Management Inc. запускают совместную программу объемом $25 млрд для прямого кредитования бизнеса.

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26 сентября 2024 года 18:36
Нефть продолжает дешеветь
Цены на нефть снижаются вечером на информации о том, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.

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26 сентября 2024 года 18:29
ЦБ предлагает сделать период охлаждения для розничных кредитов по умолчанию, вне зависимости от признаков мошенничества - Набиуллина
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"Мошенники у нас изобретательные, эти признаки мошенничества еще должны пониматься как признаки,...    читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:22
Госдума приняла в первом чтении законопроект о классификации гостиниц
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26 сентября 2024 года 18:15
Валютное кредитование в России будет ограничено в силу ряда факторов - первый зампред ВТБ
Валютное кредитование в России будет ограничено в силу ряда факторов, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Нужно готовиться, и мы готовимся к тому, что тем или иным способом валютное кредитование в России будет ограничиваться либо, как это...    читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:07
Набиуллина упрекнула банки в "корыстной" цифровизации: она работает только на продажи продуктов
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина раскритиковала банки, которые используют цифровые сервисы для продажи кредитных продуктов, но "забывают" о достижениях цифровизации, когда речь заходит о защите прав клиентов.

"Проблемный вопрос - это уловки в онлайн кредитовании, когда...    читать дальше
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26 сентября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,152 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,50 коп. и составил 13,152 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,1055 руб., максимальный - 13,24 руб. Было заключено 20804 сделки. Объем торгов составил 47998,12 млн...
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26 сентября 2024 года 17:56
"Черкизово" планирует на 21% увеличить поставки продукции в общепит в этом году
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"В канале фудсервис мы фиксируем устойчивый рост наших продаж в 2024 году. Ожидаем, что по итогам года...    читать дальше
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