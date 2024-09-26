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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 сентября в размере 92,388 руб., евро - 103,4758 руб.
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26 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 сентября в размере 92,388 руб., евро - 103,4758 руб.
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26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 92,388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 47,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 103,4758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,58 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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