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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 66,3 млрд руб.
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25 сентября 2024 года 10:20

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 66,3 млрд руб.

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25 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 66,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 629,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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