25 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|сентябрь 2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|август 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 сентября
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25 сентября 2024 года 12:47
В России будет изменено законодательство в сфере классификации отелей, для новых регионов Минэкономразвития готово ввести переходный период при внедрении новой системы оценки объектов размещения, сообщил в среду глава ведомства Максим Решетников.
"Подготовлен совместно... читать дальше
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25 сентября 2024 года 12:38
Фондовая Европа торгуется без единой динамики. Как стало известно в среду, индекс потребительского доверия во Франции в сентябре вырос до 95,1 пункта, обновив максимум с февраля 2022 года и превзойдя ожидания рынка на уровне 92 пунктов. В отсутствие других важных статданных на... читать дальше
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25 сентября 2024 года 12:21
Общая сумма ущерба от киберпреступлений в 2024 году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
"За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве... читать дальше
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25 сентября 2024 года 12:12
Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,25% годовых с 3,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.
В августе ЦБ опустил ставку на аналогичную величину,... читать дальше
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25 сентября 2024 года 12:05
Промышленный выпуск электромобиля Lada e-Largus стартовал в среду на площадке "АвтоВАЗа" Lada Ижевск, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Мероприятие состоялось в присутствии президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова.
По... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:58
Чистая прибыль Совкомбанка за 8 месяцев 2024 года по РСБУ снизилась в 2,4 раза и составила 31,09 млрд руб. против 75,29 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:50
Группа "КАМАЗ" в 2024 году выпустит 2,5 тыс. автобусов, в том числе 630 электробусов, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По данным компании, в 2023 году "КАМАЗ" выпустил почти 2 тыс. автобусов и... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:43
Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев 2024 года по РСБУ выросла на 18% составила 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
Чистая... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:35
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в прошлую пятницу, а также в понедельник и вторник продала 21,6 млн акций Bank of America Corp. на общую сумму $862 млн.
В результате доля Berkshire в банке снизилась до примерно... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:28
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-801 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9503% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,2%... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:27
Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году в проекте федерального бюджета предусмотрена в 500 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает довести ее до уровня 2024 года - 560 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:19
Минприроды предлагает в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие" на 2025-2030 гг. ввести программу льготного лизинга для региональных операторов твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
Он заявил в ходе... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:11
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил управляющему от РФ в Международном валютном фонде, министру финансов Антону Силуанову внести для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ кандидатуру Ксении Юдаевой. Соответствующее распоряжение глава правительства... читать дальше
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25 сентября 2024 года 11:03
В августе 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 9,88 тыс. рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0% (в июле 2024 года - 9,98 тыс. руб.). Таким образом, средний размер микрозайма снижается второй месяц подряд... читать дальше
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25 сентября 2024 года 10:55
Правительство Белоруссии вновь продлило на 6 месяцев запрет на вывоз более 250 видов промышленных товаров, соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду.
"Установить временный запрет на вывоз за пределы... читать дальше
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25 сентября 2024 года 10:47
РФ с начала года экспортировала 74 млн т продукции АПК, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы в среду.
"В этом году Россия уже направила на международные рынки 74 млн тонн... читать дальше
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