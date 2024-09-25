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В России будет изменено законодательство в сфере классификации отелей, для новых регионов Минэкономразвития готово ввести переходный период при внедрении новой системы оценки объектов размещения, сообщил в среду глава ведомства Максим Решетников. "Подготовлен совместно... "Подготовлен совместно... читать дальше

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Фондовая Европа торгуется без единой динамики. Как стало известно в среду, индекс потребительского доверия во Франции в сентябре вырос до 95,1 пункта, обновив максимум с февраля 2022 года и превзойдя ожидания рынка на уровне 92 пунктов. В отсутствие других важных статданных на... читать дальше

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Общая сумма ущерба от киберпреступлений в 2024 году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. "За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве... "За последние пять лет число противоправных деяний в киберпространстве... читать дальше

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Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,25% годовых с 3,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. В августе ЦБ опустил ставку на аналогичную величину,... В августе ЦБ опустил ставку на аналогичную величину,... читать дальше

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Промышленный выпуск электромобиля Lada e-Largus стартовал в среду на площадке "АвтоВАЗа" Lada Ижевск, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Мероприятие состоялось в присутствии президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова. Мероприятие состоялось в присутствии президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова. По... По... читать дальше

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Чистая прибыль Совкомбанка за 8 месяцев 2024 года по РСБУ снизилась в 2,4 раза и составила 31,09 млрд руб. против 75,29 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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Группа "КАМАЗ" в 2024 году выпустит 2,5 тыс. автобусов, в том числе 630 электробусов, сообщил гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По данным компании, в 2023 году "КАМАЗ" выпустил почти 2 тыс. автобусов и... По данным компании, в 2023 году "КАМАЗ" выпустил почти 2 тыс. автобусов и... читать дальше

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Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев 2024 года по РСБУ выросла на 18% составила 185,73 млрд руб. против 165,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Чистая... Чистая... читать дальше

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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в прошлую пятницу, а также в понедельник и вторник продала 21,6 млн акций Bank of America Corp. на общую сумму $862 млн. В результате доля Berkshire в банке снизилась до примерно... В результате доля Berkshire в банке снизилась до примерно... читать дальше

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5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-801 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9503% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,2%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 18,2%... читать дальше

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Господдержка сельского хозяйства РФ в 2025 году в проекте федерального бюджета предусмотрена в 500 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает довести ее до уровня 2024 года - 560 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным... читать дальше

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Минприроды предлагает в рамках нового национального проекта "Экологическое благополучие" на 2025-2030 гг. ввести программу льготного лизинга для региональных операторов твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Он заявил в ходе... Он заявил в ходе... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил управляющему от РФ в Международном валютном фонде, министру финансов Антону Силуанову внести для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ кандидатуру Ксении Юдаевой. Соответствующее распоряжение глава правительства... читать дальше

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В августе 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составил 9,88 тыс. рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0% (в июле 2024 года - 9,98 тыс. руб.). Таким образом, средний размер микрозайма снижается второй месяц подряд... читать дальше

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Правительство Белоруссии вновь продлило на 6 месяцев запрет на вывоз более 250 видов промышленных товаров, соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду. "Установить временный запрет на вывоз за пределы... "Установить временный запрет на вывоз за пределы... читать дальше

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РФ с начала года экспортировала 74 млн т продукции АПК, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы в среду. "В этом году Россия уже направила на международные рынки 74 млн тонн... "В этом году Россия уже направила на международные рынки 74 млн тонн... читать дальше

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