.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1941 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в августе в РФ составила 0,2%
Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Минэкономразвития ожидает суммарный рост ВВП за 2024-2027 годы на уровне 13%
Минэкономразвития ожидает суммарный рост ВВП РФ за 2024-2027 годы на уровне 13%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на 2024-2027 годы. При этом он отметил, что...
 
В РФ обсуждают корректировку механизма отмены НДС для туроператоров
Минэкономразвития обсуждает с туристическим сообществом внесение изменений в профильный закон "Об основах туристской деятельности в РФ", которые уточнят правила отмены НДС на услуги внутри страны, сообщил "Ведомостям" представитель Минэка. Отрасль...
 
Объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября
Общего объема лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина в ответ на запрос о том, планируется ли выделять новые средства на госпрограмму. Ведомство будет следить за динамикой рынка до конца года и...
 
24 сентября 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1941 руб.

 0  
24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,67 коп. и составил 13,1941 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,092 руб., максимальный - 13,2655 руб. Была заключена 62881 сделка. Объем торгов составил 90339,69 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,1265 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 сентября выросла на 0,64% и составила 53543,454 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53543,454 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 342,881 млрд руб., или на...
.
24 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1941 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,67 коп. и составил 13,1941 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,092 руб., максимальный - 13,2655 руб. Была заключена 62881 сделка. Объем торгов составил 90339,69...
.
24 сентября 2024 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом почти на 2%
Рынок акций РФ завершил торги ростом почти на 2%, внешние биржевые площадки также подавали позитивные сигналы и дорожала нефть.

Индекс МосБиржи вырос на 1,85% и по состоянию на 18:50 мск составил 2871,96 пункта.

Индекс РТС увеличился на 1,91% - до 974,2...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:56
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть эталонных марок отступили от дневных максимумов, но продолжают активно расти вечером во вторник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск повысились на $0,9 (1,22%), до $74,80 за баррель.

Цена...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:53
Холдинговая компания "Циан" завершила редомициляцию в РФ
Холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан" завершила редомициляцию в российский САР в Калининградской области, говорится в сообщении компании.

"24 сентября 2024 года Cian Technology Ltd (прежнее наименование компании), холдинговая компания группы,...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:46
Индия в августе обновила свой рекорд импорта СПГ
Индия в июле 2024 года импортировала 2,784 млн тонн сжиженного природного газа, что на 57% больше, чем в июле 2023 года (1,777 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности.

Это максимальное значение в истории национальной торговой статистики. Предыдущий...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:35
В январе-августе Россия в 1,5 раза снизила экспорт рапсового масла в Китай
Китай в январе-августе импортировал из РФ рапсового масла на $661,5 млн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,003 млрд), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Но несмотря на снижение, РФ, как и год назад,...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:24
ВВП ЕАЭС вырос за полугодие на 4,6%
Валовой внутренний продукт Евразийского экономического союза в I полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6%, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой Евразийской экономической комиссии.

В отчетном периоде производство...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:16
Дефицит федбюджета составит в 2025 г. 0,5% ВВП, в 2026-2027 гг. 0,9% ВВП и 1,1% (расширенный вариант)
Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:09
Рейтинг ведущих финцентров мира вновь возглавил Нью-Йорк
Нью-Йорк сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк занимает первую строчку в рейтинге с осени...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2009 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,41 коп. и составил 13,2009 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,09 руб., максимальный - 13,261 руб. Было заключено 20614 сделок. Объем торгов составил 39468,25 млн...
.
24 сентября 2024 года 17:56
В сентябре индекс потребдоверия в США упал ниже прогноза
Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 17:47
Дефицит федбюджета составит в 2025 г. 0,5% ВВП, в 2026-2027 гг. 0,9% ВВП и 1,1% - Минфин
Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 17:41
Инфляция в США по-прежнему вызывает в совете управляющих ФРС беспокойство
Инфляция в США по-прежнему вызывает больше беспокойства, чем потенциальная слабость рынка труда, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман во вторник.

"На мой взгляд, риски ускорения инфляции остаются заметными", - сказала она, выступая...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 17:34
Налоговые льготы производителям электроники могут увязать с инвестициями
Получение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для производителей электронной продукции в РФ с 2025 года, как ожидается, может быть увязано с объемом инвестированных средств в разработку и основные фонды, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Льготы...    читать дальше
.
24 сентября 2024 года 17:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 сентября
ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7851,94 (+67,11) руб./грамм; на серебро - 91,45 (-2,1) руб./грамм; на платину - 2875,12 (-76,48) руб./грамм; на палладий - 3119,94 (-67,66) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.