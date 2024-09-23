ЦБ РФ установил курс евро с 24 сентября в размере 103,2191 руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 103,2191 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,82 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53200,573 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 687,273 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,86 коп. и составил 13,1174 руб. Минимальный курс юаня составил 13,044 руб., максимальный - 13,166 руб. Было заключено 42354 сделки. Объем торгов составил 70001,8 млн... Минимальный курс юаня составил 13,044 руб., максимальный - 13,166 руб. Было заключено 42354 сделки. Объем торгов составил 70001,8 млн...

.

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на 1,3% (на 692 млрд рублей) после роста на 1,6% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Прирост этого показателя был обеспечен рублевыми остатками (увеличение на 1,211 трлн рублей, +2,7%),... Прирост этого показателя был обеспечен рублевыми остатками (увеличение на 1,211 трлн рублей, +2,7%),... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти. В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai... В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai... читать дальше

.

Темпы роста корпоративного кредитного портфеля в августе оставались высокими (1,9% против 2,3% в июле), прирост портфеля розничных кредитов остался на уровне июля - 1,2%, свидетельствует обзор ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. Прирост в корпоративном... Прирост в корпоративном... читать дальше

.

Прибыль банковского сектора РФ в августе за вычетом 18 млрд рублей дивидендов от дочерних банков составила 435 млрд рублей, что на 42% выше результата июля, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Значительный рост прибыли связан с валютной... Значительный рост прибыли связан с валютной... читать дальше

.

Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, планирует открыть до конца 2026 года более 165 отделений, включая около 40 в этом году, говорится в его пресс-релизе. За последние два года банк открыл более 100 отделений, а за последние 10 лет объем инвестиций... За последние два года банк открыл более 100 отделений, а за последние 10 лет объем инвестиций... читать дальше

.

Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 6,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило... читать дальше

.

Министерство транспорта РФ ожидает, что объем инвестпрограммы ОАО "РЖД" в 2025 г. году будет на уровне этого года, сообщил журналистам первый замминистра транспорта Валентин Иванов в понедельник в кулуарах международного форума "Цифровая транспортация". "Мы считаем, что объем... читать дальше

.

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих, говорится в сообщении регулятора. Такие операции регулятор приостанавливает с 1 октября 2024 года до... Такие операции регулятор приостанавливает с 1 октября 2024 года до... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС), на прошлой неделе понизившая ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Я считаю,... "Я считаю,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,00 коп. и составил 13,1168 руб. Минимальный курс юаня составил 13,0415 руб., максимальный - 13,163 руб. Было заключено 13662 сделки. Объем торгов составил 24173,86... Минимальный курс юаня составил 13,0415 руб., максимальный - 13,163 руб. Было заключено 13662 сделки. Объем торгов составил 24173,86...

.

Китай в январе-августе этого года импортировал из РФ мороженого на $2,419 млн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,646 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Однако в августе поставки упали в... Однако в августе поставки упали в... читать дальше

.

Цены на нефть ускорили рост вечером в понедельник на новых известиях об эскалации на Ближнем Востоке. Израильские военные сообщили о пуске за час 35 реактивных снарядов из Ливана по северу Израиля, в том числе в сторону Хайфы. Часть удалось перехватить, часть... Израильские военные сообщили о пуске за час 35 реактивных снарядов из Ливана по северу Израиля, в том числе в сторону Хайфы. Часть удалось перехватить, часть... читать дальше

.

ЦБ РФ с 24 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7784,83 (+118,87) руб./грамм; на серебро - 93,55 (+0,8) руб./грамм; на платину - 2951,6 (+13,63) руб./грамм; на палладий - 3187,6 (-53,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 92,92 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.