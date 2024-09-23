ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб., евро - 103,3773 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,83 коп.

23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп.

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Цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и... В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $90,57 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 75 выпускам облигаций на общую сумму 8,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $525,18 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 69,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали отчеты и другие новости компаний. Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,19% - до 5702,55 пункта. Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,19% - до 5702,55 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,36% и составил 17948,32... Nasdaq Composite потерял 0,36% и составил 17948,32... читать дальше

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Республиканцы палаты представителей США обнародовали в воскресенье новый законопроект, предусматривающий временное финансирование до 20 декабря во избежание приостановки работы правительства (шатдауна) в конце месяца, сообщают американские СМИ. Спикер палаты Майк... Спикер палаты Майк... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением, резко подешевели акции автомобильных компаний и производителей товаров класса "люкс". Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка упал на 1,42%,... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка упал на 1,42%,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По...

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Сегодня в Японии нерабочий день, поскольку праздник День осеннего равноденствия приходится на выходной. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Летом 2024 года спрос на новых кроссоверов и внедорожников (SUV) продемонстрировал рост на 23,7% по сравнению с летом 2023 года, свидетельствуют данные "Авито Авто". Объем предложения в этом сегменте также увеличился на 40,2% за тот же период. Средняя цена SUV составила 3 140... читать дальше

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Более 14 тыс. человек в Северо-Восточном административном округе получили новые квартиры по программе реновации, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин. "Новые квартиры в СВАО по программе реновации получили уже больше 14 тыс. человек. На северо-востоке введены в... читать дальше

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России в середине сентября составила 174,1 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,2% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "ЦИАН.Аналитики". В "Этажах" показатель для России в целом оценивают в 137,4... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года на площадках "Руднево", "Алабушево" и "Печатники" статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) получили десять компаний по производству высокотехнологичных изделий. "С начала текущего года десять... "С начала текущего года десять... читать дальше

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Станция "Бульвар Генерала Карбышева" Рублёво-Архангельской линии метро строится с двумя подземными вестибюлями, сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. По его словам, выходы с нее будут вести на ул.... читать дальше

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В столичных регионах и Краснодарском крае за лето снизилась средняя стоимость загородного дома. Причины - появление коттеджей меньшей площади и смещение спроса в соседние со столичными регионы, пишет "Российская газета". Активность на загородном рынке минувшим летом... Активность на загородном рынке минувшим летом... читать дальше

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