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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам по-прежнему составляет 3,85%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading... Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который предлагает наделить ЦБ полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного... читать дальше

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Банк Японии по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно. Эксперты также ожидали... Эксперты также ожидали... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 5,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 40,69 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы завершили уверенным ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average - впервые выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются сегодня утром после активного роста по итогам прошлой сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составила$74,66 за баррель, что на $0,22 (0,29%) ниже, чем на... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составила$74,66 за баррель, что на $0,22 (0,29%) ниже, чем на... читать дальше

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Минцифры РФ утвердило приказ, предусматривающий введение для телеком-операторов скидок по оплате радиочастот для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Документ, вносящий изменения в методику расчета размеров разовой и ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес положительное заключение на законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Документ (№625978-8) в мае был внесен в парламент... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем на новости о снижении ключевой процентной ставки в США сразу на 50 базисных пунктов. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам четверга... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам четверга... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 103,249 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 103,249 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51943,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,106 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,67 коп. и составил 13,0854 руб. Минимальный курс юаня составил 12,94 руб., максимальный - 13,1835 руб. Было заключено 119502 сделки. Объем торгов составил 170033,65... Минимальный курс юаня составил 12,94 руб., максимальный - 13,1835 руб. Было заключено 119502 сделки. Объем торгов составил 170033,65...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,12%, завершил четверг противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,26% и составил 2758,91 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,26% и составил 2758,91 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,85% - до 937,6 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,85% - до 937,6 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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