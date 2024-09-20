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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в августе в РФ составила 0,2%
Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года
Президент РФ Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, которое действует уже 10 лет, сразу на два года - до 31 декабря 2026 года. Соответствующий указ был подписан 18 сентября 2024 года. Он носит название "О продлении действия отдельных...
 
Определены параметры федерального инвествычета
Минэкономразвития завершает работу над конструкцией федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) — соответствующий проект правительственного постановления ведомство направило участвовавшим в согласованиях РСПП и "Деловой России", пишет...
 
В международную ТОР планируют привлечь 20 компаний
С 2025 по 2039 год статус резидента международной территорию опережающего развития (ТОР) получат 20 компаний. Такие планы содержатся в финансово-экономическом обосновании к законопроектам о запуске этого механизма, сообщили "Известиям" в Корпорации...
 
20 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK сентябрь 2024
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании август 2024
09:00 Цены производителей в Германии август 2024
09:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции сентябрь 2024
17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне сентябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
20 сентября 2024 года 08:48
Нарбанк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,35%
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам по-прежнему составляет 3,85%.

Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:42
Комитет Госдумы предлагает подумать над определением валют уставного капитала финорганизаций в случае утраты "дружественного" статуса страны
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который предлагает наделить ЦБ полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:35
Японский центробанк ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,25%,
Банк Японии по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно.

Эксперты также ожидали...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 5,31 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 5,31 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 40,69 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 40,69 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:28
Фондовая Америка завершила торги уверенным ростом, индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили уверенным ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average - впервые выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум.

Индекс Dow Jones Industrial...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:26
Нефть слабо дешевеет с утра после активного роста цен накануне
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются сегодня утром после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составила$74,66 за баррель, что на $0,22 (0,29%) ниже, чем на...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:22
Минцифры РФ утвердило приказ о скидках по оплате частот для 5G
Минцифры РФ утвердило приказ, предусматривающий введение для телеком-операторов скидок по оплате радиочастот для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Документ, вносящий изменения в методику расчета размеров разовой и ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:15
Финансовый комитет Госдумы поддержал удаленное открытие эскроу-счетов
Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес положительное заключение на законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Документ (№625978-8) в мае был внесен в парламент...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:08
Европейские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов, испанский IBEX 35 достиг максимума за 9 лет
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем на новости о снижении ключевой процентной ставки в США сразу на 50 базисных пунктов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам четверга...    читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 92,6962 руб., курс евро - в размере 103,249 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,50 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 103,249 руб. По...
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20 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 сентября выросла на 0,03% и составила 51943,121 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51943,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,106 млрд руб., или на...
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19 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0854 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,67 коп. и составил 13,0854 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,94 руб., максимальный - 13,1835 руб. Было заключено 119502 сделки. Объем торгов составил 170033,65...
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19 сентября 2024 года 18:56
Индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС снизился на 0,9%
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,12%, завершил четверг противоречиво.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,26% и составил 2758,91 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,85% - до 937,6 пункта.

Европейские...    читать дальше
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