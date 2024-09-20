20 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|сентябрь 2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|август 2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|август 2024
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|сентябрь 2024
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|сентябрь 2024
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20 сентября 2024 года 08:48
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на отметке 3,35% годовых. Ставка по пятилетним кредитам по-прежнему составляет 3,85%.
Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:42
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который предлагает наделить ЦБ полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и негосударственного... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:35
Банк Японии по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, который является максимальным с 2008 года. Такое решение было принято руководителями центробанка единогласно.
Эксперты также ожидали... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 5,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 40,69 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:28
Торги в четверг американские фондовые индексы завершили уверенным ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average - впервые выше отметки в 42000 пунктов, S&P 500 также обновил рекордный максимум.
Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:26
Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются сегодня утром после активного роста по итогам прошлой сессии.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составила$74,66 за баррель, что на $0,22 (0,29%) ниже, чем на... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:22
Минцифры РФ утвердило приказ, предусматривающий введение для телеком-операторов скидок по оплате радиочастот для сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Документ, вносящий изменения в методику расчета размеров разовой и ежегодной платы за использование в РФ радиочастотного... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:15
Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес положительное заключение на законопроект, который позволяет физическим лицам в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Документ (№625978-8) в мае был внесен в парламент... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы продемонстрировали существенный подъем на новости о снижении ключевой процентной ставки в США сразу на 50 базисных пунктов.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам четверга... читать дальше
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20 сентября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,50 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 103,249 руб. По...
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20 сентября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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19 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51943,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,106 млрд руб., или на...
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19 сентября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,67 коп. и составил 13,0854 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,94 руб., максимальный - 13,1835 руб. Было заключено 119502 сделки. Объем торгов составил 170033,65...
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19 сентября 2024 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,12%, завершил четверг противоречиво.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,26% и составил 2758,91 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,85% - до 937,6 пункта.
Европейские... читать дальше
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