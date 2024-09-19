ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 сентября в размере 92,6962 руб.

19 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,50 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51943,121 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 17,106 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,67 коп. и составил 13,0854 руб. Минимальный курс юаня составил 12,94 руб., максимальный - 13,1835 руб. Было заключено 119502 сделки. Объем торгов составил 170033,65... Минимальный курс юаня составил 12,94 руб., максимальный - 13,1835 руб. Было заключено 119502 сделки. Объем торгов составил 170033,65...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,12%, завершил четверг противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,26% и составил 2758,91 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,26% и составил 2758,91 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,85% - до 937,6 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,85% - до 937,6 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти на 1,3% относительно предыдущего месяца, при этом сократив экспорт на 5,1%, по данным на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок составил 5,741 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с... Объем экспортных поставок составил 5,741 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с... читать дальше

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Объем российского рынка киберполигонов в краткосрочной перспективе вырастет кратно, до миллиардных значений, заявил "Интерфаксу" управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF). "На текущий момент... "На текущий момент... читать дальше

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Нефть дорожает на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках после резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Накануне американский ЦБ опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и дал понять, что планирует... Накануне американский ЦБ опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и дал понять, что планирует... читать дальше

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Американская United States Steel Corp. дала сильный прогноз финансовых показателей на 3-й квартал и заявила, что по-прежнему уверена в получении необходимых одобрений для своей продажи японской Nippon Steel. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года,... Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года,... читать дальше

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Лососевая путина в РФ в этом году оказалась одной из самых неудачных за последние годы, что привело к росту оптовых цен на лососей. Как сообщается в мониторинге ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" (ведомство Росрыболовства), оптовые цены на горбушу (наиболее... Как сообщается в мониторинге ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" (ведомство Росрыболовства), оптовые цены на горбушу (наиболее... читать дальше

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагал правительству РФ при расчете федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ, вводится с со следующего года для компенсации инвестицонно активным компаниям повышения налога на прибыль с 2025 г. до 25% с 20%)... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) напомнила Apple Inc. о необходимости обеспечить совместимость устройств компании и операционной системы iOS с разработками сторонних производителей в соответствии с новым законом о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), действующим в ЕС. В... В... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,15 коп. и составил 13,099 руб. Минимальный курс юаня составил 12,9655 руб., максимальный - 13,1915 руб. Было заключено 24883 сделки. Объем торгов составил 41259,95... Минимальный курс юаня составил 12,9655 руб., максимальный - 13,1915 руб. Было заключено 24883 сделки. Объем торгов составил 41259,95...

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о преференциях для туроператоров, направляющих туристов в дружественные страны, это приведет к снижению финансовой нагрузки на небольших туроператоров и росту приграничного туризма, считают в Российском союзе туриндустрии... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7659,54 (+71,58) руб./грамм; на серебро - 91,17 (+0,75) руб./грамм; на платину - 2908,72 (+14,48) руб./грамм; на палладий - 3263,37 (+62,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В США в августе продажи на вторичном рынке жилья сократились на 2,5% относительно предыдущего месяца - до 3,86 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В июле, согласно пересмотренным данным, показатель... В июле, согласно пересмотренным данным, показатель... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 92,6962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 102,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 103,249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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