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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 580,4 млрд руб.
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19 сентября 2024 года 09:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 580,4 млрд руб.
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19 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 580,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -343,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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