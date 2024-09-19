Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 580,4 млрд руб.

19 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 580,4 млрд руб.

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Жители столицы могут приобрести 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Физические... "Физические... читать дальше

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Минпромторг РФ ставит задачу создания инжинирингового центра по разработке малооборотных двигателей большой мощности для судостроения, в проекте планируется участие группы "Синара", сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в ходе заседания совета... читать дальше

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Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам шестого заседания подряд. Ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года. Решение совпало с прогнозами аналитиков, отмечает Trading... читать дальше

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Нефтяные цены растут в ходе торгов днем, трейдеры позитивно реагируют на снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) сразу на 50 базисных пунктов. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 мск... Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 мск... читать дальше

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Банк Англии, как сообщалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 5% годовых по итогам сентябрьского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, хотя участники рынка также видели возможность очередного снижения... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,99 пункта (0,436%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2763,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2777,74 (+0,95%) пункта,... читать дальше

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Финансирование трех новых национальных проектов, предусмотренное в проекте бюджета на 2025-2027 годы, запланировано на уровне 1 трлн рублей, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. "На три новых нацпроекта, а это - "станки,... "На три новых нацпроекта, а это - "станки,... читать дальше

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Минсельхоз РФ ждет дополнительные средства для субсидирования льготного кредитования в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, сообщила сегодня "Интерфаксу" первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в Санкт-Петербурге. "Дополнительные деньги потребуются,... "Дополнительные деньги потребуются,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело на "стабильный" с "негативного" прогноз рейтингов четырех региональных банков США - Fifth Third Bancorp, First Citizens Bancshares Inc., Regions Financial и Huntington Bancshares. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 5% годовых, говорится в сообщении британского ЦБ. Решенпе принято большинством голосов. По итогам августовского заседания Банк Англии впервые с 2020 года понизил базовую... По итогам августовского заседания Банк Англии впервые с 2020 года понизил базовую...

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали решение Федеральной резервной системы (ФРС) США и статданные Австралии. ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам... ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам... читать дальше

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Один из крупнейших в мире производителей мотоциклов и скутеров - индийская Hero MotoCorp - планирует в следующем году начать продажи электромопедов бренда Vida в Великобритании и еще двух европейских странах, сказал глава компании Ниранжан Гупта в интервью Financial... читать дальше

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Производители электроэнергии предлагают создать фонд "перераспределения штрафов", чтобы направлять средства от них на повышение надёжности в отрасли, сообщила глава набсовета "Совета производителей энергии" Александра Панина на конференции генкомпаний. "Одно из... "Одно из... читать дальше

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TotalEnergies продлила соглашение о поставках 1,25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) с китайской CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) на пять лет, до 2034 года, говорится в пресс-релизе французской компании. Поставки будут осуществляться непосредственно в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "РусГидро" и облигаций компании на уровне AAА(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен как высокой степенью ее поддержки... "Кредитный рейтинг компании обусловлен как высокой степенью ее поддержки... читать дальше

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Индия в августе 2024 года импортировала 5,6 млн карат алмазов, что на 54% ниже объема годичной давности, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). По... По... читать дальше

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