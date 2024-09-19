19 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|июль 2024
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|сентябрь 2024
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|июль 2024
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 сентября
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|сентябрь 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 сентября
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|август 2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|август 2024
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19 сентября 2024 года 08:46
Федеральная резервная система (ФРС) США не опоздала со снижением процентных ставок, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания.
Регулятор в среду снизил ставку по федеральным кредитным средствам (federal... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:39
Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.
ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением волатильную сессию в среду, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.
ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $38,53 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,39 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:25
Цены на молочную продукцию в РФ за неделю с 10 по 16 сентября продолжили рост. Наибольшие темпы подорожания - у сливочного масла.
Как сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) цены на масло за неделю выросли на 1,1% (на 1% неделей ранее). Сметана подорожала на... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:19
Федеральная резервная система (ФРС) ухудшила оценку роста реального ВВП США в 2024 году до 2% с ожидавшихся в июне 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.
При этом Федрезерв прогнозирует подъем экономики аналогичными темпами в последующие три года. В долгосрочной... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:12
Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду.
Основное внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны в 21:00 мск. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС,... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:07
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания,... читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению...
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19 сентября 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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18 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51926,015 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,459 млрд руб., или на...
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18 сентября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,13 коп. и составил 12,9487 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46...
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18 сентября 2024 года 19:10
Производители пищевой продукции в августе этого года по сравнению с июлем повысили цены на 0,7%, сообщил Росстат в среду.
Темпы роста немного замедлились. В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению... читать дальше
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