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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в августе в РФ составила 0,2%
Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Минэкономразвития ждет рост зарплат россиян на треть за 4 года
Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 35% за четыре года с 88 285 руб. в 2024 г. до 119 296 руб. в 2027 г., следует из прогноза социально-экономического развития России на...
 
Механизм МТОР будет обладать закрытым реестром
Механизм международной территории опережающего развития (МТОР) будет обладать закрытым реестром, позволяющим сохранять в тайне соинвесторов. Такое решение снизит риск введения вторичных санкций против них, сообщил "Известиям" вице-премьер,...
 
В РФ могут создать систему подтверждения навыков для разработчиков софта
Правительство намерено создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО). Ее запуск предусмотрен в рамках нацпроекта "Экономика данных", пишет "Коммерсант". . Система может стать доступна...
 
19 сентября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы июль 2024
09:00 Процентная ставка Банка Англии сентябрь 2024
12:00 Баланс счета текущих операций Италии июль 2024
15:30 Баланс счета текущих операций США II квартал 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 08 по 14 сентября
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии сентябрь 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 01 по 07 сентября
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США август 2024
17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США август 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
19 сентября 2024 года 08:46
ФРС может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой - Пауэлл
Федеральная резервная система (ФРС) США не опоздала со снижением процентных ставок, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания.

Регулятор в среду снизил ставку по федеральным кредитным средствам (federal...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:39
Нефтяные цены меняются незначительно
Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются утром в четверг, трейдеры оценивают итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и данные о нефтяных запасах в Соединенных Штатах.

ФРС в среду снизила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы снизились на 0,3%
Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением волатильную сессию в среду, участники рынка оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $38,53 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $38,53 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 сентября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,39 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 90,39 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:25
Молочная продукция продолжает дорожать - Росстат
Цены на молочную продукцию в РФ за неделю с 10 по 16 сентября продолжили рост. Наибольшие темпы подорожания - у сливочного масла.

Как сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) цены на масло за неделю выросли на 1,1% (на 1% неделей ранее). Сметана подорожала на...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:19
Федрезерв снизил оценку роста ВВП США в 2024 году до 2%
Федеральная резервная система (ФРС) ухудшила оценку роста реального ВВП США в 2024 году до 2% с ожидавшихся в июне 2,1%, говорится в сообщении американского ЦБ.

При этом Федрезерв прогнозирует подъем экономики аналогичными темпами в последующие три года. В долгосрочной...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:12
Европейские рынки акций завершили торги в минусе
Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду.

Основное внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого станут известны в 21:00 мск. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС,...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:07
ФРС снизила базовую ставку сразу на 50 б.п.
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания,...    читать дальше
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19 сентября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 91,6712 руб., евро - 102,039 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению...
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19 сентября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Объем спроса нерезидентов на американские...    читать дальше
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18 сентября 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 сентября выросла на 0,34% и составила 51926,015 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51926,015 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,459 млрд руб., или на...
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18 сентября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9487 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,13 коп. и составил 12,9487 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46...
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18 сентября 2024 года 19:10
Цены производителей продовольствия в августе выросли на 0,7% - Росстат
Производители пищевой продукции в августе этого года по сравнению с июлем повысили цены на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста немного замедлились. В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению...    читать дальше
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