Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -343,1 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -343,1 млрд руб.

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Правительство РФ планирует перевести федеральные органы власти на централизованные закупки товаров, работ, услуг в 2026-2028 годах, следует из плана мероприятий ("дорожной карты") по централизации госзакупок, утвержденного соответствующим распоряжением правительства. Документ... читать дальше

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В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 4,55 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В четверг, 19 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $866,8 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на...

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В четверг, 19 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $38,53 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 19 сентября, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 38,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Трейдеры не ждут снижения базовой процентной ставки Банком Англии на сентябрьском заседании, однако не исключают такой возможности в случае резкого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в среду. Итоги заседания Банка Англии будут... Итоги заседания Банка Англии будут... читать дальше

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Показатель EBITDA АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) по МСФО вырос за 6 месяцев 2024 г. на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,5 млрд руб., сказано в отчете эмитента. По итогам 6 месяцев текущего года... По итогам 6 месяцев текущего года... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон о предоставлении налогового вычета для инвестиционных товариществ при инвестировании в малые технологические компании и венчурные проекты. Документ (N598922-8) в апреле внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые... Документ (N598922-8) в апреле внесла в парламент группа депутатов от фракции "Новые... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана прогнозирует сохранение до 2026 года годовой инфляции в республике в целевом диапазоне (4% плюс-минус 2 п.п.) при текущих монетарных условиях. "Текущая монетарная политика направлена на удержание инфляции в целевом диапазоне и стабилизации... "Текущая монетарная политика направлена на удержание инфляции в целевом диапазоне и стабилизации... читать дальше

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Общее количество сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в этом году может увеличиться после двухлетнего спада, но останется значительно ниже рекордного показателя 2021 года, говорится в исследовании EY. Как ожидается в рамках базового сценария, число... Как ожидается в рамках базового сценария, число... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,26 пункта (0,875%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2749,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2784,08 (+0,36%) пункта,... читать дальше

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Британская сталелитейная British Steel сообщила о росте доналогового убытка в восемь раз в 2022 году, что усилило опасения масштабных увольнений в компании, пишет Financial Times. Как говорится в обнародованной отчетности, доналоговый убыток в 2022 году составил 408 млн... Как говорится в обнародованной отчетности, доналоговый убыток в 2022 году составил 408 млн... читать дальше

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Падение цен на нефть усилилось днем в среду, поскольку сигналы относительно повышения запасов этого вида топлива в США перевесили рост напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе... Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе... читать дальше

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Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в среду. Биржи Гонконга и Южной Кореи были закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия. Биржи Гонконга и Южной Кореи были закрыты по случаю праздника Осеннего равноденствия. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,5%. China Mobile... China Mobile... читать дальше

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Механизм инвестиционных квот, которые действует в рыбной отрасли РФ, позволил вывести на промысел водных биоресурсов уже 29 судов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на церемонии спуска на воду нового рыболовного супертраулера "Капитан Юнак", которая состоялась на... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 94,5553% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 52 млрд 701 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 52 млрд 701 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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